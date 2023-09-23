Çin savaşın yıktığı Suriye\'nin yeniden inşası için yardım sözü verdi

Çin, savaşın yıktığı Suriye'yi yeniden inşa etmeye yardım edeceğini açıkladı. Çin lideri Xi Jinping ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, stratejik bir ortaklık kurma açıklamasını yaptı.

Açıklama, ikili diplomasi görüşmelerini yaptıkları güney Çin şehri Hangzhou'da Cuma günü geldi.

Çin devlet başkanı Xi, Çin devlet medyasına yaptığı açıklamada "kararsız ve belirsiz uluslararası bir ortamın karşısında, Çin, dostça işbirliği ve uluslararası adalete saygı çerçevesinde Suriye ile çalışmayı sürdürmeye isteklidir.''

"Çin, Suriye'nin yabancı müdahaleye, tek taraflı zorbalığa karşı çıkışını destekliyor ... ve Suriye'nin yeniden inşasını destekleyecek," dedi.

Xi, İpek Yolu boyunca altyapıyı geliştirmeyi ve Çin'in küresel güvenlik yaklaşımını teşvik etmeyi amaçlayan bir dizi girişimin uygulanacağını söyledi.

"Çin, Bölgesel Kalkınma ve Kuşak İnisiyatifi aracılığıyla Suriye ile işbirliğini güçlendirmeye isteklidir ... bölgesel ve dünya barışına ve kalkınmasına olumlu katkılar yapmak için," dedi Xi.

Suriye devlet televizyonu, Esad'ın Çin'in Suriyelilere "kriz ve acılar sürecinde" yanlarında olduğu için teşekkür ettiğini bildirdi.

Arap liderin ziyareti, Batı yaptırımları altında on yılı aşkın bir süredir süren diplomatik izolasyonu sona erdirmek ve dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan ülke ile ticari ilişkileri artırmak amacını taşıyor.

Batı, 2011'de Suriye'de iç savaşın patlak vermesinden bu yana Suriye'ye yaptırım uyguluyor. Bu savaş yüz binlerce kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Esad hükümeti şu anda Suriye'nin çoğu toprak kontrol ediyor ve son yıllarda Suriyeli isyancıları destekleyen Arap komşularıyla ilişkilerini yeniden kurdu.

Öte yandan Çin, küresel etkisini genişletmeye ve ABD liderliğindeki uluslararası düzenin alternatifini teşvik etmeye çalışırken Orta Doğu'da diplomatik angajmanını artırdı.

Mart ayında Pekin, Suudi Arabistan ve İran arasında yedi yıllık bir diplomatik ayrılığı sona erdirmek için bir anlaşma yapmalarına yardımcı oldu.