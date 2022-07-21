Çin tankları çıkardı! Çin Halk Bankası'ndan paralarını çekemeyen Çinliler sokaklarda - Son Dakika
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Çin tankları çıkardı! Çin Halk Bankası'ndan paralarını çekemeyen Çinliler sokaklarda

21.07.2022 10:52

Çin'de yaşanan banka krizi büyük bir kaosa doğru ilerliyor. 18 Nisan'dan beri milyonlarca dolarlık mevduatı dondurulan mudilerin gerçekleştirdiği protesto gösterileri artarak devam ediyor. Bankadaki paralarını çekemeyenler yaşananlara tepki göstermek için Zengzhou kentinde Çin Halk Bankası (Bank of China) şubesi önüne gelerek, "Birikimlerimizi istiyoruz" sloganları attı. Güvenlik görevlileri ile protestocular arasında çıkan arbede sonrası bankanın önüne tanklar konuşlandırıldı.

Çin'de banka krizi büyüyor. Henan eyaletindeki Zengzhou kentinde, bankadaki paralarını çekemediklerini söyleyen vatandaşlar, Çin Halk Bankası (Bank of China) şubesi önünde protesto gerçekleştirdi. Yüzlerce kişi, hesaplarının sıfırlandığını fark edince Çin Halk Bankası'nın Zhengzhou kentindeki şubesine akın etti.

GÖSTERİCİLERLE GÜVENLİK ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Ellerinde "Birikimlerimizi istiyoruz" yazılı pankartlarla bankayı protesto eden göstericiler ve güvenlik görevlileri ve arasında arbede çıktı. Polis, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirtirken, gösteriye 3 binden fazla kişinin katılığı iddia edildi.

Banka krizi Çin'i felakete sürüklüyor! Güvenlik güçleriyle çıkan arbede sonrası şube önüne tanklar konuşlandırıldı

BANKALARIN ÖNÜNE TANKLAR KONUŞLANDIRILDI

Protestoların gerçekleştiği Henan'daki Çin Halk Bankası önüne tanklar sevk edildi. Bankanın önündeki tankların alanda güvenlik sağladığı görüldü. Bazı Çin internet haber siteleri de tankların Shandong eyaletindeki bir eğitime katılmak için yola çıktığını ileri sürdü.

İLK OLARAK NİSANDA ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz 18 Nisan'da bankalarda bulunan milyonlarca dolarlık mevduat donduruldu ve bankalar müşterilere bunun iç sistemlerdeki bir yenileme sonucu olduğunu söyledi. Ancak banka müşterileri, o zamandan beri bankalardan kendilerine konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını söyledi.

Banka krizi Çin'i felakete sürüklüyor! Güvenlik güçleriyle çıkan arbede sonrası şube önüne tanklar konuşlandırıldı

MİLYONLARCA DOLARLIK MEVDUATI DONDURDULAR

Yetkililer tarafından başlatılan soruşturmaya göre, Henan Yeni Varlık Grubundan bazı kişilerin bankaların çevrimiçi ticaret sistemlerine eriştiğini ve bunları manipüle ettikleri belirlendi. Yaşanan bu durumun ardından bir dizi şüphelinin tutuklandığı açıkladı. Protestoların hedefindeki Henan bankasının, nisan ayında milyonlarca dolarlık mevduatı, banka sistemlerinde yenileme yapıldığı gerekçesiyle dondurduğu belirtiliyor.

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Son Dakika Dünya Çin tankları çıkardı! Çin Halk Bankası'ndan paralarını çekemeyen Çinliler sokaklarda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin tankları çıkardı! Çin Halk Bankası'ndan paralarını çekemeyen Çinliler sokaklarda - Son Dakika
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