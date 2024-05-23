Çin, Tayvan\'ın "ayrılıkçı eylemlerine" karşı "güçlü bir ceza" olarak nitelendirdiği iki günlük askeri tatbikatlara başladı

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Tatbikatlar, Başkan William Lai'nin göreve başlamasından üç gün sonra geldi. Lai, Çin'e tehditlerini durdurma ve Tayvan'ın demokrasisini kabul etme çağrısında bulunmuştu.

Çin, Tayvan'ı kendi ayrılıkçı eyaleti olarak görürken, Tayvan kendini farklı bir ülke olarak kabul ediyor. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in tatbikatlarını "irrasyonel provokasyonlar" olarak kınadı ve adanın egemenliğini savunmak için deniz, hava ve kara kuvvetlerini seferber etti.

Perşembe günkü tatbikatlar, tam kapsamlı bir saldırıyı simüle etti. Tatbikatlar, ana ada çevresinde ve ilk kez Tayvan kontrolündeki Kinmen, Matsu, Wuqiu ve Dongyin adalarını hedef aldı. Tatbikatlar ayrıca Tayvan'ın doğusunu da kapsadı, bu bölge Tayvan'ın askeri savunmasının önemli bir kısmını oluşturuyor.

Çin, Tayvan'ın doğusuna deniz ve hava devriyeleri göndererek bu bölgenin saldırıya açık olduğunu ve Amerika'nın doğudan Tayvan'a yapacağı herhangi bir destek veya takviyenin savunmasız olduğunu göstermek istedi. PLA, tatbikatların deniz-hava savaş hazırlığı, kilit hedeflere hassas saldırılar ve entegre operasyonlara odaklandığını belirtti.

Çin, geçen yıl Tayvan'ı savaş uçakları ve donanma gemileriyle çevreleme tatbikatları yapmıştı. Lai'nin göreve başlamasından önce Tayvan sularına ve hava sahasına yapılan ihlaller artmıştı. Çin, ilk "çevreleme" operasyonunu Ağustos 2022'de, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından gerçekleştirmişti.

PLA, Perşembe günkü tatbikatların "Tayvan bağımsızlık güçlerinin ayrılıkçı eylemleri için güçlü bir ceza ve dış güçlerin provokasyonlarına karşı sert bir uyarı" olduğunu söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı, tatbikatların "ulusal egemenliği korumak için gerekli ve meşru" olduğunu savundu.

Başkan Lai, göreve başlama konuşmasında Çin'e "Tayvan'ı tehdit etmeyi bırak" çağrısında bulunmuştu. Pekin, bu konuşmayı "utanç verici" olarak nitelendirdi. Lai'nin seçim zaferinden sonra Pekin, "Tayvan, Çin'in bir parçasıdır" ifadesini tekrarlamıştı. Lai'nin görüşme teklifleri ise reddedilmişti.