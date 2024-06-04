Çin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin iddialarını yanıtladı - Son Dakika
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Dünya

Çin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin iddialarını yanıtladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyalog Zirvesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Çin'in Rusya'ya silah gönderdiği iddialarına yanıt verdi. Ning, Çin'in Rusya'ya silah vermediğini belirterek, silah ve parçalarının yüzde 60'ının ABD ve batı ülkelerinden geldiğini söyledi.

04.06.2024 11:39
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyalog Zirvesi'nde Çin'in Rusya'ya silah gönderdiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye yanıt verdi. Ning, Rusya'ya giden silah ve parçaların yüzde 60'ının ABD ve batı ülkelerinden gittiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Shangri-La Diyalog Zirvesi'nde Çin'in Rusya'ya silah gönderdiğini belirtmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ning, Çin'in Rusya'ya silah vermediğini belirterek, "Çin, Ukrayna krizinin ne yaratıcısı ne de bu krize müdahil olan taraftır. Biz her zaman barış ve diyaloğun desteklenmesinden yana olduk. Çin, savaşan taraflara silah sağlamamakta ve uluslararası toplum tarafından geniş çapta kabul gören çift kullanımlı ürünleri sıkı bir şekilde kontrol etmektedir. Çin ve Rusya arasındaki normal ticaret, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları ve piyasa prensipleri doğrultusunda ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almamaktadır. Veriler, Rusya'nın ithal ettiği silah parçaları ve çift kullanımlı ürünlerin yüzden 60'ından fazlasının ABD ve diğer Batılı ülkelerden geldiğini gösteriyor" dedi.

Kaynak: DHA

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