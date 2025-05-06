Çin ve AB İletişim Kısıtlamalarını Kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Çin ve AB İletişim Kısıtlamalarını Kaldırdı

Çin ve AB İletişim Kısıtlamalarını Kaldırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu ile iletişim kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.

06.05.2025 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin ile Avrupa Parlamentosu arasındaki karşılıklı iletişim kısıtlamalarının tamamen kaldırıldığını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlediği basın toplantısında, son birkaç yıl içinde Çin ile Avrupa Parlamentosu'nun yasama organları arasında sorun yaşandığını belirtti. Lin, mevcut uluslararası koşullar altında, iki tarafın da Çin-AB diyalog ve iş birliğini artırmanın önemini kabul ettiğini bildirdi. Bu çerçevede, Çin ile Avrupa Parlamentosu arasındaki iletişim kısıtlamalarının tamamen kaldırılması yönünde karşılıklı mutabakata varıldığını açıklayan sözcü, bu adımın iki taraf arasındaki ilişkileri yeniden canlandıracağına inandıklarını kaydetti.

Lin, alınan kararın yalnızca resmi temasların yeniden başlamasını değil, aynı zamanda karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi, iletişimin derinleştirilmesi ve Çin-AB ilişkilerinin istikrarlı şekilde gelişmesine yeni ivme kazandırmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Diplomasi, Politika, Dünya, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin ve AB İletişim Kısıtlamalarını Kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı
Ali Koç’a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar Ali Koç'a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar
Irak’ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Volkan Demirel’den çağrı: İstifa etmesi lazım Volkan Demirel'den çağrı: İstifa etmesi lazım
Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı
Özgür Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden kişi gözaltına alındı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 17:43:58. #7.12#
SON DAKİKA: Çin ve AB İletişim Kısıtlamalarını Kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.