Çin ve Mısır Dışişleri Bakanları Manila'da Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin ve Mısır Dışişleri Bakanları Manila'da Buluştu

Çin ve Mısır Dışişleri Bakanları Manila\'da Buluştu
23.07.2026 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wang Yi ve Bedr Abdulati, 70 yıllık ilişkileri güçlendirmeyi ve iş birliğini derinleştirmeyi hedefliyor.

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Manila'da görüştü.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Filipinler'in başkenti Manila'da bir araya geldi. Wang görüşmede, bu yıl Çin ile Mısır arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70'inci yıl dönümü olduğunu bildirdi. İki ülkenin geçen 70 yıl boyunca birlikte yol aldığını ve gelişmekte olan büyük ülkeler arasında dayanışma ve iş birliğine örnek teşkil ettiğini söyleyen Wang, "Çin, Mısır ile üst düzey temasları sıklaştırmaya, ekonomi, ticaret, savunma ve yapay zeka alanlarındaki iş birliğini derinleştirmeye, çok taraflı konularda koordinasyonu güçlendirmeye ve yeni döneme yönelik Çin-Mısır kader birliği inşa etmeye hazır" ifadelerini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ise Mısır'ın 'Tek Çin' ilkesine bağlı olduğunu ve Çin'in Afrika'ya açılan kapısı olmaya hazır olduğunu belirtti. Diplomatik ilişkilerin 70'inci yıl dönümünü bir fırsat olarak değerlendiren Abdulati, "Çin ile her düzeyde ilişkileri güçlendirmeyi, karşılıklı siyasi güveni artırmayı, elektrikli araçlar, güneş enerjisi ve endüstri parkları gibi alanlarda pratik iş birliğini derinleştirmeyi ve Mısır-Çin Kapsamlı Stratejik Ortaklığı'nı yeni bir seviyeye taşımayı istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Uluslararası, Diplomasi, Mısır, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin ve Mısır Dışişleri Bakanları Manila'da Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

17:36
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
17:35
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş’ın ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş'ın ilk ifadesi
17:20
Haluk Levent’ten yeni paylaşım Şifreli şiir paylaştı, tuhaf ifadeler dikkat çekti
Haluk Levent'ten yeni paylaşım! Şifreli şiir paylaştı, tuhaf ifadeler dikkat çekti
17:17
Bahçeli’nin “Hazine yardımı“ önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki
Bahçeli'nin "Hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki
16:13
Cemil Tugay’dan Ankara’da dikkat çeken ziyaret
Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret
15:38
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 18:04:23. #7.12#
SON DAKİKA: Çin ve Mısır Dışişleri Bakanları Manila'da Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.