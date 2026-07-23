Çin ve Mısır Dışişleri Bakanları Manila\'da Buluştu

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Manila'da görüştü.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Filipinler'in başkenti Manila'da bir araya geldi. Wang görüşmede, bu yıl Çin ile Mısır arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70'inci yıl dönümü olduğunu bildirdi. İki ülkenin geçen 70 yıl boyunca birlikte yol aldığını ve gelişmekte olan büyük ülkeler arasında dayanışma ve iş birliğine örnek teşkil ettiğini söyleyen Wang, "Çin, Mısır ile üst düzey temasları sıklaştırmaya, ekonomi, ticaret, savunma ve yapay zeka alanlarındaki iş birliğini derinleştirmeye, çok taraflı konularda koordinasyonu güçlendirmeye ve yeni döneme yönelik Çin-Mısır kader birliği inşa etmeye hazır" ifadelerini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ise Mısır'ın 'Tek Çin' ilkesine bağlı olduğunu ve Çin'in Afrika'ya açılan kapısı olmaya hazır olduğunu belirtti. Diplomatik ilişkilerin 70'inci yıl dönümünü bir fırsat olarak değerlendiren Abdulati, "Çin ile her düzeyde ilişkileri güçlendirmeyi, karşılıklı siyasi güveni artırmayı, elektrikli araçlar, güneş enerjisi ve endüstri parkları gibi alanlarda pratik iş birliğini derinleştirmeyi ve Mısır-Çin Kapsamlı Stratejik Ortaklığı'nı yeni bir seviyeye taşımayı istiyoruz" diye konuştu.