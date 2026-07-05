Çin ve Rusya\'dan Ortak Deniz-2026 Tatbikatı

ÇİN Savunma Bakanlığı, Çin ve Rusya donanmalarının 'Ortak Deniz-2026' tatbikatı düzenleyeceğini bildirdi.

Çin Savunma Bakanlığı, Çin ve Rusya donanmalarının 'Ortak Deniz-2026' tatbikatını bu ay, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı liman kenti Qingdao yakınlarındaki kara suları ile hava sahasında icra edeceğini duyurdu. Bakanlığın bugün yaptığı açıklamada, tatbikatın ardından iki ülkeden bazı birliklerin Pasifik Okyanusu'nun belirli bölgelerinde ortak deniz devriyesi gerçekleştireceği belirtildi.

İki ordu arasındaki yıllık iş birliği planı kapsamında düzenlenecek tatbikatın, güvenlik sınamalarına ortak yanıt verilmesine ve bölgesel barış ile istikrarın korunmasına katkı sağlamayı amaçladığı kaydedildi.