Çocuklardaki gizemli hepatit vakalarında adenovirüs şüphesi - Son Dakika
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BBC

Çocuklardaki gizemli hepatit vakalarında adenovirüs şüphesi

26.04.2022 07:17
Çocuklardaki gizemli hepatit vakalarında adenovirüs şüphesi

Sağlık yetkilileri, son günlerde çok sayıda ülkede bazı küçük çocuklarda ortaya çıkan gizemli hepatit vakalarının, toplum içinde yaygın olan virüs türlerinden adenovirüsten kaynaklanıyor olabileceğini açıkladı.

Sağlık yetkilileri, son günlerde çok sayıda ülkede bazı küçük çocuklarda ortaya çıkan gizemli hepatit vakalarının, toplum içinde yaygın olan virüs türlerinden adenovirüsten kaynaklanıyor olabileceğini açıkladı.

Bugüne kadar 169 vaka tespit edilmiş, bir çocuk da hayatını kaybetmişti.

İngiltere'de 114 çocuk hastalanırken 10 çocuğa karaciğer nakli yapılması gerekmişti.

İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu, adenovirüsün F41 adlı türünün baş şüpheli olduğunu açıkladı.

Hastalığın görüldüğü çocukların çoğu beş yaşından küçük. Çocuklardaki belirtiler arasında ishal, bulantı ve derinin sararması yer alıyordu.

İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu'ndan Dr. Meera Chand, diğer olası nedenleri de incelemeye devam ettiklerini söyledi.

Uzmanlar bu virüse yakalanan çocukların büyük bir kısmının ciddi bir hastalık geçirmediğini fakat çok küçük bir oranda hepatit olarak bilinen karaciğer iltihabının ortaya çıktığını belirtiyor.

Bilim insanları virüsün genetik diziliminde bu iltihapların daha yaygın görülmesine yol açan bir değişim olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor.

Olası bir diğer neden ise pandemi önlemleri nedeniyle küçük çocukların bu virüse daha geç bir yaşta maruz kalması ve bu yüzden daha farklı belirtilerin ortaya çıkması.

Liverpool Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Calum Semple "Adenorivüs Covid-19 pandemisi sırasında getirilen önlemler nedeniyle neredeyse tamamen yok olmuştu ve şimdi bir dalgayla geri geldi" dedi.

İncelenen diğer nedenler arasında kısa süre önce Covid-19 geçirmiş olmanın adenovirüse yakalanan kişilerde iltihap riskini artırıp artırmadığı.

Gizemli hepatit ile Covid-19 aşılarıyla ise herhangi bir bağ kurulamadı.

İngiltere'de teyit edilen vakaların hiçbirinde çocuklar koronavirüse karşı aşılanmamıştı.

Uzmanlar belirti gösteren çocukların 48 saat boyunca okula gönderilmemesi gerektiğini, el yıkama gibi hijyen önlemlerinin virüslerin yayılımını azalttığını vurguluyor.

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Son Dakika Dünya Çocuklardaki gizemli hepatit vakalarında adenovirüs şüphesi - Son Dakika

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