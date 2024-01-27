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Çocukların TikTok ve YouTube Videoları Yüzünden Kullandıkları Kremler Ciltlerine Zarar Verebilir - Son Dakika
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Çocukların TikTok ve YouTube Videoları Yüzünden Kullandıkları Kremler Ciltlerine Zarar Verebilir

Uzmanlar, çocukların TikTok ve YouTube’da izledikleri videolar yüzünden kullandıkları kremlerin ciltlerinde geri dönülemez etkiler yaratabileceğine dair uyarıda bulunuyor. İngiliz Dermatologlar Birliği, çocukların bu ürünleri kullanmasının ciddi cilt sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor. Bazı çocuklar, yetişkinlerin kullanması gereken kimyasal peeling benzeri zararlı maddeler içeren lüks cilt ürünlerini talep ediyor. Bu durum alerji ve egzamaların oluşmasına neden olabilir. Aileler, çocuklarının cilt ürünlerine olan ilgisinden ve sosyal medya ünlülerinin etkisinden endişe duyuyor.

Çocukların TikTok ve YouTube Videoları Yüzünden Kullandıkları Kremler Ciltlerine Zarar Verebilir
27.01.2024 - 20:18,
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Uzmanlar, çocukların TikTok ve YouTube’da izledikleri videolar yüzünden kullandıkları kremlerin ciltlerinde geri dönülemez etkiler yaratabileceğine dair uyarıda bulunuyor.

8 yaşındaki çocukların bile sevdikleri ve takip ettikleri sosyal medya ünlülerinin videolarındaki ürünleri kullanmaya başladığı tespit edildi.

İngiliz Dermatologlar Birliği, bunun ciddi cilt sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor.

Bazı çocuklar ebeveynlerinin kullandığı lüks cilt ürünlerini kullanmayı talep ediyor.

Ancak bu ürünlerin bazıları sadece yetişkinlerin kullanımı için uygun olan kimyasal peeling benzeri zararlı maddeleri içeriyor.

Bu ürünler alerji ve egzamaların oluşmasına yol açabilir.

8 yaşındaki Sadie, cilt bakım ürünlerine dair videoları ilk defa TikTok’ta gördüğünü ve bu videolarda bu ürünlerin cilde ne kadar iyi geldiğinin aktarıldığını söylüyor.

BBC’nin sağlık muhabiri Annabel Rackham’a konuşan Sadie, özellikle de bastığında çiçek şeklinde açılan bir ürüne ilgi duyduğunu anlatıyor; çünkü ürünlerin paketlerini çok sevdiğini anlatıyor.

BBC, çocuklarının cilt ürünlerine duyduğu ilgiden, arkadaşlarının ve sosyal medya ünlülerinin etkisinden endişelenen bazı ailelerden çok sayıda mesaj aldı.

Sephora ve ABD’deki Ulta gibi kozmetik mağazaları çocukların çok sık mağazalarını ziyaret ettiklerini, test ürünlerine baktıklarını ve bazı ürünleri stokta belirir belirmez satın almaya geldiğini belirtiyor.

Sadie, bazı ürünleri satın almak için annesi Lucy’ye yalvarırken annesinin reddetmesi üzerine diğer aile ürünlerinden yardım istemiş.

Ancak bazı ürünler Sadie’nin cildinin kızarmasına ve kaşınmasına yol açmış.

Annesi Lucy, kızının bu ürünleri kullanmasını engellemek zorunda kalmış.

Lucy, “Çocuğunuzun tek konuştuğu şey buyken engellemesi çok zor. Sadie arkadaşlarıyla beraber cilt bakımı yapmayı seviyor, yapmadığında da dışlandığını hissediyor” diyor.

Pediatrik dermatolog Dr. Tess McPherson, çocukların yanlış değil doğru bilgiyi edinmesinin mühim olduğunu vurgulayarak, “Bunların çoğu yaşlanma karşıtı kremler. Yaşı büyük ciltler için uygun olabilir ancak çocuklar için değil” diyor.

İngiliz Dermatologlar Birliği’nden olan McPherson, parlak ve renkli paketlerin de çocukların ilgisini çektiğini aktarıyor.

“Bu ürünler güçlenmeyi sağladığını iddia ederken aslında zayıflıklara oynuyor” diyen McPherson, çocuklarının cilt sorunlarıyla ilgili ailelerin tedavi için doktora gitmesi gerektiğini vurguluyor.

McPherson, “Pahalı ürünler için çok fazla para harcamanız gerekmiyor, mükemmel cildin peşinde de koşmaya gerek yok, çünkü böyle bir şeyin olmadığını biliyoruz” diyor.

İngiltere’de bu tarz ürünlerin satın alınmasında yaş sınırı bulunmuyor.

Kaynak: BBC
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YouTube, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çocukların TikTok ve YouTube Videoları Yüzünden Kullandıkları Kremler Ciltlerine Zarar Verebilir - Son Dakika

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