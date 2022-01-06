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Covid: İtalya'da 50 yaş üzerine aşı zorunluluğu - Son Dakika
BBC

Covid: İtalya'da 50 yaş üzerine aşı zorunluluğu

06.01.2022 01:38
Covid: İtalya'da 50 yaş üzerine aşı zorunluluğu

İtalya'da hükümet 50 yaş üzerindekilere Covid aşısı zorunluluğu getirdi.

İtalya'da hükümet 50 yaş üzerindekilere Covid aşısı zorunluluğu getirdi.

Bakanlar Kurulu Çarşamba akşamı, vaka artışını yavaşlatmak ve "hastaneye yatma riski yüksek olan kategorilerdekilere koruma sağlamak" amacıyla bir dizi yeni tedbir kararı aldı. Bu kapsamda 50 yaşını doldurmuş olanlara aşı mecburiyeti getirildi. Ülkede bugüne kadar aşı zorunluluğu yalnızca belirli meslekler için uygulanıyordu.

Çarşamba akşamı alınan kararlarla aşı zorunluluğu olan meslek gruplarına üniversite personeli de eklendi. Covid aşısının halihazırda zorunlu olduğu meslek kategorileri arasında sağlık çalışanları, yüksek öğretime kadar eğitim personeli, ordu ve emniyet mensupları da yer alıyordu.

Bankaya girmek için Covid belgesi

Hükümetin yeni tedbir kararları arasında ayrıca, Covid belgelerinin kullanım alanının da genişletilmesi de bulunuyor. Buna göre devlet daireleri, banka, postane gibi kurumlarda hizmetlere erişim için de Covid belgesi gerekecek. Bu belgeler, aşı yaptıran ya da Covid 19 geçirip iyileşenlerin yanı sıra test sonucu negatif olanlara da veriliyor.

Temel ihtiyaçlar dışındaki ürünleri satan mağazalara girişler için de bu belgenin şart olacağı açıklandı, ancak bu kapsama hangi işletmelerin dahil edileceği daha sonra duyurulacak.

Çarşamba akşamı açıklanan yeni kuralları ihlal edenler için öngörülen yaptırımlar ise resmi olarak açıklanmadı. İtalya basınına göre 50 yaş üzerindekiler için aşı şartını ihlal edenlere idari para cezası verilmesi öngörülüyor.

İtalya'da halen işyerlerinde uygulanan Covid belgesi zorunluluğunu ihlal edenlere 1500 euro'ya kadar idari para cezası uygulanıyor.

Draghi: Hayat kurtarmak için

Başbakan Mario Draghi, yeni tedbirlerin "hastanelerin düzgün işleyişini muhafaza etmek" için gerekli olduğunu söyledi. Draghi, "Vaka eğrisindeki yükselişi durdurmak ve hala aşı yaptırmamış olan İtalyanları bunu yapmaya itmek istiyoruz" dedi.

Başbakan, hastanelerin karşı karşıya olduğu baskıyı azaltmak ve "hayat kurtarmak" için özellikle yüksek riskli yaş gruplarının hedef alındığını belirtti.

İtalya'da halen 2 tür Covid belgesi uygulaması mevcut. "Sıradan yeşil pasaport" diye anılan temel işlevli Covid belgeleri, aşı yaptıran ya da Covid 19 geçirip iyileşenlerin yanı sıra test sonucu negatif olanlara da veriliyor. "Süper yeşil pasaport" ise yalnızca aşı yaptıranlara ya da hastalığı geçirmiş olanlara veriliyor, test sonucu bu belge için yeterli sayılmıyor.

138 bin can kaybı

Örneğin restoran, sinema, tiyatro gibi mekanlara giriş için süper yeşil pasaport sahibi olmak gerekiyor. Şehir içi topu taşımada ise test sonucu negatif olanların da alabildiği sıradan yeşil pasaport talep ediliyor.

Ülke genelindeki tüm kamu ve özel sektör çalışanlarının da işyerlerine girebilmeleri için sıradan yeşil pasaport sunmaları gerekiyor. Bu sertifikaya sahip olmayan çalışanlar maaşsız olarak geçici işten uzaklaştırma ve ihlal durumunda 1500 euro'ya kadar para cezasına çarptırılabiliyor.

Hükümetin yeni tedbir kararları, pandeminin başından bu yana en yüksek vaka sayısı rekorlarının kırıldığı günlerde geldi. Ülkede son bir günde 189 binin üzerinde yeni vaka ve 231 ölüm kayıtlara geçti. Pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı ise 138 bini aştı.

Covid: İtalya'da 50 yaş üzerine aşı zorunluluğu
Covid: İtalya'da 50 yaş üzerine aşı zorunluluğu
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Koronavirüs, Pasaport, Hükümet, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: İtalya'da 50 yaş üzerine aşı zorunluluğu - Son Dakika Dünya

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