Cumhurbaşkanı adayı Aigner, AfD\'nin eleştirisi sonrası AfD grubunu ziyaret etmeyecek

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) – Almanya Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU)'nun cumhurbaşkanı adayı Ilse Aigner, sağ popülist parti AfD'li siyasetçilerin kendisine yönelik eleştirileri nedeniyle Federal Meclis'teki AfD grubunu ziyaret etmeyeceğini, kendisini tanıtmayacağını açıkladı.

Almanya'da Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) Cumhurbaşkanı adayı Ilse Aigner, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Federal Meclis grubunu ziyaret etmeyecek. Aigner'in Genel Sekreteri Erik Markuse, yaptığı açıklamada, AfD'li siyasetçi Beatrix von Storch'un Aigner'in adaylığını kamuoyu önünde "acizlik göstergesi" olarak nitelendirmesinin ardından AfD grubunu ziyaret etmeye gerek kalmadığını belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, görev süresi sona erecek Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in yerine geçmesi için Bavyera Eyalet Meclisi Başkanı ve CSU'lu siyasetçi Ilse Aigner'i aday göstermişti. Aigner'in 30 Ocak'ta Federal Meclis ve eyalet parlamentolarından temsilcilerin katılımıyla oluşturulan Federal Meclis Genel Kurulu'nda cumhurbaşkanı seçilmesi bekleniyor.

Aigner, daha önce de aşırı sağcı AfD'ye yönelik eleştirel tutumuyla gündeme gelmişti. Geçen yıl Bavyera Eyalet Meclisi'nde yaşanan bir tartışma sırasında AfD Grup Başkanı Katrin Eibner-Steiner'in sözünü kesen Aigner, parlamentoda yıllardır sürdürülen siyasi uzlaşma geleneğine dikkat çekmişti.

Aigner, Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde yaz aylarında yaptığı konuşmada da demokrasi mücadelesini ön plana çıkararak, "Demokrasimiz sağlam dursun" mesajını vermişti.

AfD Eş Genel Başkanı Alice Weidel ise Aigner'in partisinin Federal Meclis grubundaki milletvekillerine de kendisini tanıtmasını istemişti. Weidel, Federal Meclis'in ikinci büyük grubu olduklarını belirterek böyle bir ziyaretin demokratik kültür ve seçmenlere saygı açısından önemli olduğunu savunmuştu.