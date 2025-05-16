CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi nedeniyle gittiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan temasları kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Son Dakika › Dünya › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?