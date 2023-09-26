Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye F-16 resti: ABD'den net bir yanıt bekliyoruz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye F-16 resti: ABD'den net bir yanıt bekliyoruz

Son Güncelleme: 26.09.2023 13:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan dönüşü yaptığı açıklamada ABD'den F-16 teminiyle ilgili yaşanan sıkıntılardan birinin ABD'li senatör Bob Menendez olduğunu söyledi. Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunan Menendez'in komitedeki görevini bırakmasının avantaj olabileceğini belirten Erdoğan, ''Bu konuda ABD'den artık net bir yanıt bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD'yle F-16 sürecini değerlendiren Erdoğan; rüşvetle suçlanan ABD'li Senatör Bob Menendez'in Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevini bırakmasına değindi. Menendez'in Türkiye karşıtı faaliyetlerini hatırlatan Erdoğan "Menendez'in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor. Bu konuda ABD'den artık net bir yanıt bekliyoruz." dedi.

"EN ÖNEMLİ SIKINTILARDAN BİRİ MENENDEZ'İN FAALİYETLERİYDİ"

Erdoğan, ABD'den F-16 teminiyle ilgili yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak "Bizim, F-16'larla ilgili bu konuda en önemli sıkıntılarımızdan biri de ABD'li senatör Bob Menendez'in ülkemiz aleyhine faaliyetleriydi. Dolayısıyla, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan şu anda bu süreci yakından takip edecek. Zaten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan üç-dört gün önce Amerika'da görüştüler. Ama şimdi bu durumu fırsata dönüştürüp kendisiyle tekrar görüşmekte fayda var. Bu sayede F-16 ile ilgili süreci de belki hızlandırma fırsatımız da olabilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-16 teminiyle ilgili ABD'den net bir yanıt bekliyoruz

"ABD'DEN NET BİR YANIT BEKLİYORUZ"

Menendez'in istifasının avantaj olabileceğini söyleyen Erdoğan, "Sadece F-16 değil, diğer bütün konularda Menendez ve onun zihniyetindekiler bize karşı engelleyici faaliyet yürütüyor. Menendez'in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor ancak F-16 meselesi sadece Menendez'e bağlı bir konu değil. Yönetilmesi gereken alanları Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan yürütecek. Bu konuda ABD'den artık net bir yanıt bekliyoruz. Temenni ediyoruz ki beklediğimiz olumlu neticeyi fazla uzamadan alırız.

"DURMADIK SİHA, TİHA, KIZILELMA YAPTIK"

Bu konu dahi bizlere savunma sanayii noktasında kendi kendine yeten bir ülke olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Daha önce İHA- SİHA noktasında da aynı durumdaydık. O zamanlar Predatör meselesi vardı. İhtiyacımız olduğu halde müttefikimizden alamamıştık. Ne yaptık, kendi İHA'larımızı ürettik. Durmadık SİHA yaptık, TİHA yaptık, Kızılelma yaptık, Hürkuş yaptık, Atak yaptık… Şimdi de F-16'lara ihtiyacımız var fakat bir yandan da yeni nesil savaş uçağımız Kaan'ı üretmek için çalışıyoruz."

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye F-16 resti: ABD'den net bir yanıt bekliyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye F-16 resti: ABD'den net bir yanıt bekliyoruz - Son Dakika
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