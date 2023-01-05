Yunan basınında "Tayfun" korkusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini ilk sayfadan verip, ortalığı ayağa kaldırdılar - Son Dakika
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Yunan basınında "Tayfun" korkusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini ilk sayfadan verip, ortalığı ayağa kaldırdılar

05.01.2023 20:17
Yunan basınında "Tayfun" korkusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini ilk sayfadan verip, ortalığı ayağa kaldırdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Tayfun füzesi hakkında yaptığı açıklamalar Yunan basınında gündem oldu. Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden olan Kathimerini Gazetesi Erdoğan'ın sözlerini manşetten verirken "Erdoğan söylemlerinde değişiklik yapmadı. Atina'yı uyardı" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Yunanistan'ın Tayfun füzesi korkusuna karşı Erdoğan, ''Füzeleri kendimiz yapıyoruz, Yunan tutuştu. Gazeteler manşetleri atıyor 'Uyuyorsunuz. Adam İzmir'den Tayfun'u gönderiyor' diyorlar" dedi.

"1000 KM'YE ÇIKARACAKSINIZ"

Tayfun füzesinin menzili konusunda, 560 km'nin yeterli olmayacağını söyleyen Erdoğan, "Bu yetmez dedim. Bunu 1000 km'ye çıkarmamız lazım. Yunan bu sefer 'Bunlar Atina'yı vuracak' demeye başladı. Siz sakin olun bizim Atina ile matina ile işimiz yok. Bize dokunmayana biz dokunmayız'' ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ İLK SAYFADAN GÖRDÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları ise Yunan basınında kısa sürede gündem oldu. Birçok gazete Erdoğan'ın o sözlerini manşetten verdi. Kathimerini Gazetesi'nde yayınlanan haberde, "Erdoğan söylemlerinde değişiklik yapmadı. Atina'yı uyardı" ifadeleri yer aldı. Tayfun Füzesi hakkında teknik bilgiler veren gazete, Türkiye'nin Tayfun Füzesi'ni en çok Yunanistan'a karşı kullanabileceğini yazdı. Politico Gazetesi'nde ise, Tayfun Füzesi'nin menzilinde yer alan bölgeleri haritalar ile destekleyen bir haber yayınlandı.

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Son Dakika Dünya Yunan basınında 'Tayfun' korkusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini ilk sayfadan verip, ortalığı ayağa kaldırdılar - Son Dakika


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