Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası SMO, Tel Rıfat ve Münbiç'e mühimmat yığdı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası SMO, Tel Rıfat ve Münbiç'e mühimmat yığdı

02.06.2022 18:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sinyal sonrası operasyonun yapılacağı tahmin edilen bölgelerde hareketlilik sürüyor. Münbiç ve Tel Rıfat şehirlerine zırhlı araçlar, ağır ve orta silahlar da dahil olmak üzere askeri mühimmatlar gönderen SMO, "Operasyona hazırız" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın girebiliriz" söylemi ile Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali vermesinin ardından operasyonun yapılacağı tahmin edilen bölgelerde hareketlilik devam ediyor. Erdoğan, terörden arındırılacak bölgelerin Tel Rıfat ve Münbiç olduğunu duyurdu.

MÜNBİÇ VE TEL RIFAT'A MÜHİMMAT GÖNDERİLDİ

Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'nin Halep şehrinin kuzeyinde askeri tatbikat gerçekleştirdi. SMO'nun Münbiç ve Tel Rıfat şehirlerine zırhlı araçlar, ağır ve orta silahlar da dahil olmak üzere askeri mühimmat gönderdiği öğrenildi.

SMO'DAN OPERASYONA KARŞI "HAZIRIZ" MESAJI

SMO'nun ayrıca Tel Rıfat şehrinde PKK terör örgütü ile yaşanabilecek operasyonlara karşı hazırlandığı kaydedildi. Öte yandan, Halep'in kuzey kırsalında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Esad rejimine bağlı çetelerin kontrolündeki bölgelerin hava sahasında 6 Rus helikopterinin devriye gezdiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası SMO, Tel Rıfat ve Münbiç'e mühimmat yığdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası SMO, Tel Rıfat ve Münbiç'e mühimmat yığdı
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Erdoğan, Suriye'de düzenlenecek askeri harekattaki hedefi açıkladı: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz Erdoğan, Suriye'de düzenlenecek askeri harekattaki hedefi açıkladı: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye) 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye) 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz.
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası SMO, Tel Rıfat ve Münbiç'e mühimmat yığdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası SMO, Tel Rıfat ve Münbiç'e mühimmat yığdı - Son Dakika
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