Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik "rahat durmazsanız vururuz" restine ABD'den tepki: Provokatif açıklamalarla gerilimin artmasından üzüntü duyuyoruz - Son Dakika
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Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik "rahat durmazsanız vururuz" restine ABD'den tepki: Provokatif açıklamalarla gerilimin artmasından üzüntü duyuyoruz

13.12.2022 10:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan'a, "Rahat durmazsanız vururuz" sözleriyle rest çekmesine bir tepki de adaların silahlandırılması konusunda Atina yönetimine en büyük desteği veren ABD'den geldi. Konuyla ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Provokatif açıklamalarla gerilimin artmasından üzüntü duyuyoruz. Bu gerilimin yükselmesi bizi, NATO'nun karşılaştığı Rusya tehdidine karşı birlik olma amacımızdan saptırıyor" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim aylardır devam ederken tansiyonu yükselten bir açıklama önceki gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN'A "VURURUZ" RESTİ

Katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulunan Erdoğan, "'Tayfun' diyorsun, Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. Ee vuracak tabii. Sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara, şuradan, buradan bir şey almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak, bir şeyler yapması lazım" sözlerini kullanmış ve bu açıklamalar Yunanistan'da gündem olmuştu.

Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik 'Vururuz' restine ABD'den tepki: Provokatif açıklamalarla gerilimin artmasından üzüntü duyuyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price.

BASIN TOPLANTISINDA GÜNDEME GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları son dönemde Yunanistan'a en büyük askeri desteği veren ABD'nin Dışişleri Bakanlığı günlük basın toplantısında da gündeme geldi. Bir muhabir, Erdoğan'ın sözleri ile ilgili olarak ABD'nin bir açıklaması olup olmadığını sorunca ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'tan açıklama geldi.

PRICE: PROVOKATİF AÇIKLAMALARI BİR AN ÖNCE BIRAKMALIYIZ

Price," Bakın, biz provokatif açıklamalarla gerilimin artmasından üzüntü duyuyoruz. Özellikle NATO müttefiklerimiz arasında birlik ve iş birliğine en çok ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda olmasından pişmanlık duyuyoruz. Biz bütün müttefiklerimizin tehditleri ve provokatif açıklamaları bir an önce bırakmasını istiyoruz. Bu gerilimin yükselmesi bizi, NATO'nun karşılaştığı Rusya tehdidine karşı birlik olma amacımızdan saptırıyor" ifadesini kullandı.

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Son Dakika Dünya Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik 'rahat durmazsanız vururuz' restine ABD'den tepki: Provokatif açıklamalarla gerilimin artmasından üzüntü duyuyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik "rahat durmazsanız vururuz" restine ABD'den tepki: Provokatif açıklamalarla gerilimin artmasından üzüntü duyuyoruz - Son Dakika
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