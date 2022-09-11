ABD'nin koruduğu Miçotakis tahriklerine Türkçe devam etti: Dayılık yok - Son Dakika
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ABD'nin koruduğu Miçotakis tahriklerine Türkçe devam etti: Dayılık yok

11.09.2022 14:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk savaş uçaklarına S-300'lerle radar kilidi atan Yunanistan'a yönelik "Bir gece ansızın gelebiliriz" resti komşuyu korkuttu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in peş peşe skandal tepkiler gösterdiği tepkilerin ardından sosyal medyaya düşen bir video büyük ses getirdi. Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Dayılık yok" ifadesini kullandığı konuşmayı izleyenler sert tepkilerde bulundu.

Ege'de tansiyon gün geçtikçe artıyor. Yunan kuvvetlerinin Ege'deki adaları silahlandırması, ABD'nin ülkelerindeki üslerin sayısını arttırmasına izin vermesi ve son olarak ticari bir gemiye uluslararası sularda taciz ateşi açılması gözleri bölgeye bir kez daha çevirdi.

MİÇOTAKİS TÜRKİYE'YE MESAJ VERMEYE KALKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın " İzmir'i unutma Yunanistan. Bir gece ansızın gelebilir" sözleri sonrasında gerek Yunan hükümeti gerek ise Yunan basını büyük korku yaşadı. Ettikleri ihlalleri görmeyen ve düşmanca tutuma karşı tutarsız açıklamalarda bulunan Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'in gündeminde yaşanan gerginlik vardı.

KÜSTAH "HAYIR" YANITI

Miçotakis katıldığı bir programda ülkesinin planlaması ile ilgili açıklamalarda bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye mesaj vermeye kalktı. Miçotakis, Erdoğan'ın sözlerine karşı 'Hayır' ifadesini kullanırken Türkçe cevap verdi.

TÜRKÇE ÖĞRENDİ

"Dayılık yok" sözlerini kullanan Miçotakis'in videosu sosyal medyada bir anda gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı Yunan başbakana Türkçe öğrettirdi" yorumunda bulundu.

YORUMLAR
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Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Türkiye, Ankara, Atina, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin koruduğu Miçotakis tahriklerine Türkçe devam etti: Dayılık yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin koruduğu Miçotakis tahriklerine Türkçe devam etti: Dayılık yok - Son Dakika
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