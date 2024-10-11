Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

11.10.2024 14:02
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Sarayı'ndaki resmi karşılama töreni ve heyetlerin takdiminin ardından Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. İki lider, basın mensuplarına görüntü vermesinin ardından baş başa görüşmeye geçti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü - Son Dakika

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