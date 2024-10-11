CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Sarayı'ndaki resmi karşılama töreni ve heyetlerin takdiminin ardından Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. İki lider, basın mensuplarına görüntü vermesinin ardından baş başa görüşmeye geçti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Son Dakika › Dünya › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü - Son Dakika
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