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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde kritik konu masaya yatırılacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde kritik konu masaya yatırılacak

26.09.2021 17:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde kritik konu masaya yatırılacak, System.String[]

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 29 Eylül'de Soçi'de gerçekleşecek Vladimir Putin-Recep Tayyip Erdoğan zirvesi öncesinde olumlu mesajlar verdi. İdlib konusunda mutabakat sağlamak için müzakere potansiyeli bulduklarını dile getiren Peskov, "Bölgedeki durum, Suriye'de çözüm sürecini engelliyor. Tüm bunlar gündemde olacak" ifadelerine yer verdi.

29 Eylül'de Soçi'de gerçekleşecek Vladimir Putin- Recep Tayyip Erdoğan zirvesi öncesinde Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin İdlib konusundaki yaklaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MUTABAKATLAR SAĞLANDI"

Putin ve Erdoğan'ın siyasi irade ortaya koyarak İdlib konusunda mutabakat sağlamak için müzakere potansiyeli bulduklarını söyleyen Peskov, "Mutabakatlar sağlandı. Maalesef o bölgelerde teröristlerin etkinliği devam ediyor. Bu kabul edilemez ve tehlikeli. Bu, Suriye'de çözüm sürecini engelliyor. Tüm bunlar gündemde olacak" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN KIRIM AÇIKLAMASI İLİŞKİLERE ZARAR VERMEZ"

Erdoğan'ın Kırım'la ilgili açıklamalarının Soçi ziyaretinin başarılı geçme perspektifine zarar vermeyeceği mesajını veren Peskov, şunları söyledi:

"Her şeye rağmen Türkiye, çok gelişmiş ilişkilerimizin olduğu ve bu gelişmiş ilişkilerin yanında görüş ayrılıklarımızın da olduğu bir partnerimiz. Türkiye'nin, sayın Erdoğan'ın Kırım konusundaki tutumunu iyi biliyoruz ve onlar bunu saklamadı. Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin başarılı, zengin içerikli ve yapıcı geçme perspektifine hiçbir şekilde zarar vermez."

PUTİN'LE ERDOĞAN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN GÜVENE DAYALI OLDUĞUNU VURGULADI

Kremlin Sözcüsü, Putin ile Erdoğan arasında gerçekten de son derece güvene dayalı iş ilişkileri bulunduğunu ve bu ilişkilerin ciddi müzakereler için zemin hazırladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde kritik konu masaya yatırılacak

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde kritik konu masaya yatırılacak - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde kritik konu masaya yatırılacak - Son Dakika
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