Prag'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zamanı gelirse Suriye Başkanı Esad ile görüşebiliriz - Son Dakika
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Prag'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zamanı gelirse Suriye Başkanı Esad ile görüşebiliriz

07.10.2022 00:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'daki konuşmasında Türkiye-Suriye ilişkilerine de değindi. Suriye'de Esad'la bir görüşme olup olmayacağı sorusuna cevap veren Erdoğan, "Şu an itibariyle böyle bir şey söz konusu değil ama 'Mümkün değildir' ifadesini kullanmam da, alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin Başkanı'yla da görüşme yoluna da gidebiliriz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi nedeniyle gittiği Prag'daki temaslarının ardından açıklamalarda bulunarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Esad'la ilgili yöneltilen bir soruyu da geri çevirmeyerek, "Şu an itibariyle böyle bir şey söz konusu değil. Ama 'Mümkün değildir' ifadesini kullanmam da, alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna da gidebiliriz" dedi.

"ALT DÜZEYDE GÖRÜŞMELER YAPILIYOR"

Alt düzeyde görüşmelerin devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor. Fakat bizim bütün arzumuz Suriye'deki terör gruplarının buradan arındırılması ve biliyorsunuz burada şu anda briket evler yapma suretiyle geri dönüşü hızlandırmanın adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"550 BİN CİVARINDA SURİYELİ KENDİ TOPRAKLARINA DÖNDÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Geri dönüşümle ilgili 550 bin civarında Suriyeli kendi topraklarına döndü. Rusya- Ukrayna savaşı bölgedeki atılacak adımları da bir yerde erteledi. Suriye'deki olaylarda Rusya'nın, İran'ın etkin rolü var. Koalisyon güçlerinin etkin rolü var. Koalisyon güçlerinde başta Amerika olmak üzere terör örgütlerine ciddi manada silah, mühimmat, araç gereç destekleri yapılıyor. Bütün bunları da vakti saati geldiğinde Amerika'nın yetkilileri ile yetkililerimiz görüşerek, bunlardan Suriye'nin gerek kuzeyde, doğusunu, gerekse tam kuzeyini arındırmalarını istiyoruz. Şu ana kadar istediğimize ulaştık mı, hayır ulaşmadık, takipçisiyiz devam ediyoruz."

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