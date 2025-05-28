Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye-KKTC ilişkileri yeniden yorumlanmalı - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye-KKTC ilişkileri yeniden yorumlanmalı

Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye-KKTC ilişkileri yeniden yorumlanmalı
28.05.2025 19:26
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ASAD & ASAV Başkanı Murat Doğanay ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye-KKTC ilişkilerinin yeniden yorumlanması gerektiğini belirtti. Tatar, ilişkilerin yalnızca kardeşlik ve tarihsel bağlarla değil; ortak altyapı üretimi, stratejik kapasite inşası ve ileri teknoloji transferi temelinde yeniden yorumlanması gerektiğini de ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ASAD & ASAV Başkanı Murat Doğanay ile gerçekleştirdiği görüşmeden Türkiye-KKTC ilişkilerinin yeniden yorumlanması gerektiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ASAD & ASAV Başkanı Murat Doğanay'ı kabul etti. Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı makamında gerçekleşen görüşmede, Doğu Akdeniz'in yeniden kodlanan jeopolitik denklemine, enerji lojistiğine dayalı stratejik koridorlara, dijital egemenlik inşasına ve Türk dünyasıyla entegrasyon vizyonuna dair fikir alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye-KKTC ilişkileri yeniden yorumlanmalı

"TÜRKİYE-KKTC İLİŞKİLERİ YENİDEN YORUMLANMALI"

Görüşmede Tatar, Türkiye-KKTC ilişkilerinin yalnızca kardeşlik ve tarihsel bağlarla değil; ortak altyapı üretimi, stratejik kapasite inşası ve ileri teknoloji transferi temelinde yeniden yorumlanması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle KKTC'nin ileri düzey bir enerji, savunma ve veri güvenliği merkezi olarak konumlanmasının; Doğu Akdeniz'deki güç rekabetinde Türkiye'nin saha ve masa üzerindeki etki kapasitesini pekiştireceğine dikkat çekti.

"KKTC YALNIZCA SEMBOLİK BİR ADA DEVLETİ DEĞİL"

ASAD & ASAV Başkanı Murat Doğanay ise, kurumlarının yürütmekte olduğu "Yeni Jeoekonomik Merkezler ve Türk Stratejik Hafızası" başlıklı çok katmanlı analiz kapsamında, KKTC'nin uluslararası hukukta devlet olarak değil fakat ekonomik alan olarak fiilen tanınabilirliğine dayalı stratejik modellemeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Doğanay, KKTC'nin yalnızca sembolik bir ada devleti değil; Türk Devletleri Teşkilatı, Afrika ve Orta Doğu arasında gelişecek enerji ve veri geçiş koridorlarının öncü jeopolitik merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu da vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye-KKTC ilişkileri yeniden yorumlanmalı

MUTABAKATA VARILDI

Görüşme sırasında, enerji diplomasisi, dijital regülasyon mimarisi, siber güvenlik altyapısı ve serbest bölge yönetimi gibi konuların teknik düzeyde istişare edildiği belirtildi.

Görüşmede her iki taraf da, KKTC'nin uluslararası meşruiyetini güçlendirecek çok taraflı yapısal açılımların, stratejik düşünce kuruluşlarıyla eşgüdüm içerisinde ve kontrollü bir zamanlama stratejisiyle ilerletilmesi gerektiği konusunda mutabakata vardı.

Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye-KKTC ilişkileri yeniden yorumlanmalı - Son Dakika

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