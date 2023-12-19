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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi
19.12.2023 - 19:35,
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Yılmaz'ın Azerbaycan'da İş Dünyası Buluşması'na katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kederi kederimiz, sevinci sevincimiz olan; daima iki devlet, tek millet olduğumuz kardeş ülkemiz can Azerbaycan'dayız. Azerbaycan programımız kapsamında bu akşam, Türkiye Yüzyılı İş Birliği ve Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen 'İş Dünyası Buluşması' programına katılacağız. Resmi temaslarımız kapsamında yarın sabah Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile bir araya geleceğiz. Sayın Aliyev'le görüşmemizin ardından Fahri Hıyaban'ı, Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret edeceğiz. Sonrasında Azerbaycan Başbakanı Sayın Ali Asadov ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sayın Sahiba Gafarova ile bir araya geleceğiz. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek programımızı tamamlayacağız. Güçlü bağlarla sağlam temeller üzerine inşa edilen gönül köprülerimizin olduğu sarsılmaz Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ilelebet devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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