Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveçli gazetecinin sorduğu soruya sinirlenip röportajı yarıda bıraktı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveçli gazetecinin sorduğu soruya sinirlenip röportajı yarıda bıraktı

01.12.2022 17:39

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveçli gazeteci ile söyleşi gerçekleştirdi. Fakat söyleşinin devamında İsveçli gazetecinin "Türkiye'nin uluslararası suçlular için bir sığınak olup olmadığı" sorusuna oldukça sinirlenen Kalın, röportajı yarıda bıraktı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç televizyonu SVT'de programa katıldı. Fakat program sırasında yaşananlar yayına damga vurdu.

"KOCA BİR ÜLKEYİ SUÇLAMANIZ KABUL EDİLEMEZ"

Mülakatı yapan gazetecinin Türkiye'nin ciddi suçlular için bir sığınak olup olmadığı yönündeki sorusuna sinirlenen Kalın suçlamaların temelsiz olduğunu belirterek, "Koca bir ülkeyi suçluyorsunuz. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İsveçli gazetecinin sorduğu soruya sinirlenen Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kalın, röportajı yarıda kesti

Kalın, "Farklı bir ajandanız var. Türkiye'nin kokain trafiği için bir merkez olduğunu söyleyerek temelsiz suçlamalarda bulunuyorsunuz. Bunlar PKK sözleri, bunlar FETÖ sözleri. Bu dürüst gazetecilik değil" diye konuştu.

RÖPORTAJI YARIDA BIRAKTI

İsveçli gazetecinin Türkiye'de mafya ve uyuşturucu ticareti konulu sorularına devam etmesi üzerine soruları 'gülünç' olarak niteleyen Kalın, yayının kesilmesini isteyerek röportajı yarıda bıraktı.

YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: siz nasıl bir adamsınız ? soruyu gerektiği şekilde cevapla, neden bırakıp gidiyorsun? böyle yaparsan zaten gazetecinin de istediği bu, yarın çıkar soruyu cevaplamadan çekti gitti diye yazar... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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İbrahim Kalın, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveçli gazetecinin sorduğu soruya sinirlenip röportajı yarıda bıraktı - Son Dakika


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