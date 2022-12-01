Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç televizyonu SVT'de programa katıldı. Fakat program sırasında yaşananlar yayına damga vurdu.
Mülakatı yapan gazetecinin Türkiye'nin ciddi suçlular için bir sığınak olup olmadığı yönündeki sorusuna sinirlenen Kalın suçlamaların temelsiz olduğunu belirterek, "Koca bir ülkeyi suçluyorsunuz. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
Kalın, "Farklı bir ajandanız var. Türkiye'nin kokain trafiği için bir merkez olduğunu söyleyerek temelsiz suçlamalarda bulunuyorsunuz. Bunlar PKK sözleri, bunlar FETÖ sözleri. Bu dürüst gazetecilik değil" diye konuştu.
İsveçli gazetecinin Türkiye'de mafya ve uyuşturucu ticareti konulu sorularına devam etmesi üzerine soruları 'gülünç' olarak niteleyen Kalın, yayının kesilmesini isteyerek röportajı yarıda bıraktı.
Son Dakika › Dünya › Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveçli gazetecinin sorduğu soruya sinirlenip röportajı yarıda bıraktı - Son Dakika