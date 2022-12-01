Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveçli gazetecinin sorduğu soruya sinirlenip röportajı yarıda bıraktı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç televizyonu SVT'de programa katıldı. Fakat program sırasında yaşananlar yayına damga vurdu.

"KOCA BİR ÜLKEYİ SUÇLAMANIZ KABUL EDİLEMEZ"

Mülakatı yapan gazetecinin Türkiye'nin ciddi suçlular için bir sığınak olup olmadığı yönündeki sorusuna sinirlenen Kalın suçlamaların temelsiz olduğunu belirterek, "Koca bir ülkeyi suçluyorsunuz. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Kalın, "Farklı bir ajandanız var. Türkiye'nin kokain trafiği için bir merkez olduğunu söyleyerek temelsiz suçlamalarda bulunuyorsunuz. Bunlar PKK sözleri, bunlar FETÖ sözleri. Bu dürüst gazetecilik değil" diye konuştu.

RÖPORTAJI YARIDA BIRAKTI

İsveçli gazetecinin Türkiye'de mafya ve uyuşturucu ticareti konulu sorularına devam etmesi üzerine soruları 'gülünç' olarak niteleyen Kalın, yayının kesilmesini isteyerek röportajı yarıda bıraktı.