Cumhuriyet\'in ilanının 103. yıl dönümü, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) – Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonda Cumhuriyet'in ilanını 103. yıl dönümü kutlandı. Büyükelçi Gökhan Turan, Türkiye- Almanya ilişkilerinin geliştirilmesi, ikili ticaret hacminin 60 milyar dolara çıkarılması ve Türkiye'nin AB üyelik sürecinin yeniden canlandırılması mesajlarını verdi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona,Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Géza Andreas von Gey ile sanat, spor, bilim, iş dünyasından çok sayıda davetli ve diplomatik temsilci katıldı.

Büyükelçi Turan, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünü kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehit ve gazileri saygı ve şükranla andı. Cumhuriyet'in ilanının, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Turan, Cumhuriyet'in temel değerlerini gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkati çekti.

"YURTTA SULH, CİHANDA SULH" VURGUSU"

Türkiye'nin diplomatik ve askeri alanlarda son yıllarda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Turan, bölgesel ve küresel barış ile istikrarın sağlanmasında etkin rol üstlendiğini ifade etti. Turan, Türkiye'nin dış politika yaklaşımında Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesinin yol gösterici olduğunu söyledi.

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin tarihi bağlara dayandığını dile getiren Turan, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortaya koyduğu siyasi iradenin ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını kaydetti.

"HEDEF 60 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ"

Almanya'nın Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürdüğüne işaret eden Turan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 52 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dile getirdiği üzere, ikili ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarma hedefini koruduklarını söyledi. Turan, Eurofighter savaş uçaklarının tedariki konusunda Almanya'nın sergilediği yapıcı tutumdan duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

"TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ MESAJI"

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğinin stratejik hedef olmaya devam ettiğini vurgulayan Turan, üyelik sürecinin yeniden canlandırılması için AB'nin Türkiye'ye yönelik objektif bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini belirtti.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Vize Serbestisi Diyaloğu'nun sonuçlandırılmasının önemine işaret eden Turan, Türkiye'nin Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamında AB üyesi ülkelerle eşit şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Turan, Almanya'nın AB içindeki öncü konumuyla Türkiye'nin üyelik hedefini desteklemeyi sürdüreceğine inandığını kaydetti.