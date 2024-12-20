D-8 Zirvesi Sona Erdi, Endonezya 2025\'te Ev Sahibi Olacak

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MISIR'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısı'nda, Endonezya'nın zirvenin 2025'teki toplantısına ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Mısır'in başkenti Kahire'de 11'incisi düzenlenen Gelişen 8 Ülke (D-8) Zirvesi'nin ardından kapanış bildirisi yayımlandı. Bildiride, Zirve'ye katılan ülkelerin liderleri ve delegasyonları, Kahire Deklarasyonu aracılığıyla D-8 Teşkilatı'nın genişletilmesine desteklerini kaydederek, Azerbaycan'ın örgüte tam üyeliğini memnuniyetle karşıladı.

Bildiride liderler, 'Barışı ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme ve iş birliği, karşılıklı saygı ve refah değerlerine dayalı daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışma konusundaki kararlılıklarını' vurguladı.

Bildiride, teşkilatın bir sonraki başkanı olarak Endonezya'nın 12'nci Zirve'ye ev sahipliği yapacağı kaydedildi.