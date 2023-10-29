 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dağıstan'da İsraillilerin geldiğini öğrenen yüzlerce kişi havalimanını basıp uçaklarda Yahudi aradı - Son Dakika

Dağıstan'da İsraillilerin geldiğini öğrenen yüzlerce kişi havalimanını basıp uçaklarda Yahudi aradı

Son Güncelleme: 29.10.2023 22:17

Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale'de, İsrail'den kaçan Yahudilerin geldiğini öğrenen yüzlerce kişi havalimanını bastı. İnsanlar uçaklarda Yahudi ararken olayların dinmemesi üzerine havalimanı kapatıldı.

Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale'de, İsrail'den kaçan Yahudilerin geldiğini öğrenen insanlar havalimanını bastı. İnsanlar uçaklarda Yahudi ararken, İsrailliler uçağa yeniden bindirildi. Havalimanı geçici olarak kapatıldı.

Dağıstan'da ortalık karıştı! İsraillileri taşıyan uçağın geldiğini öğrenen insanlar havalimanını bastı

İSRAİL'DEN GELEN UÇAK DAĞISTAN'I KARIŞTIRDI

Rusya'ya bağlı özerk cumhuriyet olan Dağıstan'da ortalık karıştı. Başkent Mahaçkale'ye İsrail'den kaçan Yahudileri taşıyan uçağın indiğini öğrenen insanlar havalimanını bastı.

Dağıstan'da ortalık karıştı! İsraillileri taşıyan uçağın geldiğini öğrenen insanlar havalimanını bastı

UÇAKLARDA YAHUDİ ARADILAR

Haberi alan yüzlerce kişi havalimanında uçakların içinde Yahudi aradı. Öfkeli kalabalık havalimanından çıkan araçları da tek tek durdurarak arama yaptı.

Dağıstan'da ortalık karıştı! İsraillileri taşıyan uçağın geldiğini öğrenen insanlar havalimanını bastı

HAVALİMANI KAPATILDI

Olayların yatışmaması üzerine İsrailliler uçağa yeniden bindirildi. Yetkililer havalimanını kapattı.

Dağıstan, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dağıstan'da İsraillilerin geldiğini öğrenen yüzlerce kişi havalimanını basıp uçaklarda Yahudi aradı - Son Dakika


Son Dakika
23:18 İsmail Kartal'dan hakeme sert tepki: Allah aşkına diyorum bak
22:43 Rus Kozmonot Oleg Artemyev, uzay mekiğine Türk bayrağı asarak Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı
22:39 Maç sonu ortalık karıştı! Pendiksporlu futbolcular polisle tartıştı
22:37 Google doları 24 lira olarak göstermesi ortalığı karıştırdı
22:30 Polat çiftinden açıklama: Aşırılıklarımız ve şımarıklıklarımız nedeniyle milletimizden özür dileriz
22:03 Son Dakika: 30 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edildi
21:50 Süper Lig'de 10 haftada fırtına estiren Fenerbahçe'nin lider olmadığı kategori kalmadı
21:43 Dağıstan'da İsraillilerin geldiğini öğrenen yüzlerce kişi havalimanını basıp uçaklarda Yahudi aradı
21:19 Neler yapıyor neler! Dzeko, Tottenham'dan sonra Pendikspor'a da aynı kabusu yaşattı
20:55 Son Dakika: Kanarya'dan gol şov! Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u deplasmanda 5-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2023 23:59:51. #1.13#
SON DAKİKA: Dağıstan'da İsraillilerin geldiğini öğrenen yüzlerce kişi havalimanını basıp uçaklarda Yahudi aradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement