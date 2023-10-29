Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale'de, İsrail'den kaçan Yahudilerin geldiğini öğrenen insanlar havalimanını bastı. İnsanlar uçaklarda Yahudi ararken, İsrailliler uçağa yeniden bindirildi. Havalimanı geçici olarak kapatıldı.
Rusya'ya bağlı özerk cumhuriyet olan Dağıstan'da ortalık karıştı. Başkent Mahaçkale'ye İsrail'den kaçan Yahudileri taşıyan uçağın indiğini öğrenen insanlar havalimanını bastı.
Haberi alan yüzlerce kişi havalimanında uçakların içinde Yahudi aradı. Öfkeli kalabalık havalimanından çıkan araçları da tek tek durdurarak arama yaptı.
Olayların yatışmaması üzerine İsrailliler uçağa yeniden bindirildi. Yetkililer havalimanını kapattı.
Son Dakika › Dünya › Dağıstan'da İsraillilerin geldiğini öğrenen yüzlerce kişi havalimanını basıp uçaklarda Yahudi aradı - Son Dakika