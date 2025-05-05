Dağıstan'da Polis Araçlarına Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Dünya

Dağıstan'da Polis Araçlarına Silahlı Saldırı

Mahaçkale'de meydana gelen saldırıda 3 polis hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

05.05.2025 18:49
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(ANKARA) - Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de bir grup silahlı kişi, polis devriye aracına saldırdı. Yerel yetkililerin açıklamasına göre, saldırıda üç polis yaşamını yitirdi. İki saldırganın öldüğü olayda bir grup saldırgan polis aracıyla kaçtı. Yaralı yedi kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre, kimliği belirsiz kişilerce trafik polisi devriyesine düzenlenen silahlı saldırıda üç polis memuru hayatını kaybetti. saldırganlar bir polis aracını çalarak olay yerinden kaçtı.

Olaya ilişkin sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir polis aracı yanında hareketsiz şekilde yatan üniformalı bir polis memuru görülüyor. Büyük bir bıçak taşıyan bir adam aracı inceliyor; sivil kıyafetli olduğu anlaşılan başka bir kişi, yerde yatarken kısa namlulu bir tüfekle nişan alıyor. Arka planda yaralı bir polis memurunun siper almaya çalıştığı da görülüyor.

Bir başka videoda, bıçaklı saldırganın yaralı polisi öldürmeye çalıştığı, ancak aralarında boğuşma çıktığı ve polisin saldırganı silahıyla etkisiz hale getirip öldürdüğü görülüyor.

Dağıstan Sağlık Bakanlığı'na göre, olayın ardından yedi kişi hastaneye kaldırıldı, bunlar arasında siviller de bulunuyor. Bakanlık ayrıca, tedavi görenler arasında iki saldırganın da olduğunu, üç saldırganın ise gözaltında olduğunu açıkladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bir kişinin yaşamını yitirdiği de bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Dağıstan'da Polis Araçlarına Silahlı Saldırı - Son Dakika

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