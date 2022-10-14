Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i yine bekletti! Rus lider elindeki notları hırsla masaya bıraktı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i yine bekletti! Rus lider elindeki notları hırsla masaya bıraktı

14.10.2022 18:04

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Putin'i iki kez ayakta bekleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'daki zirvede yine aynısını yaptı. Beklerken bir hayli gerildiği kameralara yansıyan Putin'in Erdoğan'ın salona girişi sırasında elindeki not defterini sertçe masaya bırakması dikkatlerden kaçmadı.

9 Mart 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'ya gittiğinde, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, görüşmeye 2 dakika geç geldi. Erdoğan'ın 2 dakika bekletilmesi "diplomasi ayıbı" olarak nitelendirilmişti.

İLK RÖVANŞI 2020 YILINDA ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020'de yaşanan olayın rövanşını ilk olarak 19 Temmuz'da, Tahran'da yapılan görüşmede aldı. Erdoğan, Putin'i yaklaşık 1 dakika bekletti.

ASTANA'DA TAM 2 DAKİKA BEKLEDİ

Daha sonra 17 Eylül'de Erdoğan, Semerkant zirvesinde Putin'i tam 1 dakika bekletti. Dün yapılan Astana zirvesinde ise Erdoğan'ın Putin'i 2 dakika beklettiği ortaya çıktı. Böylece Erdoğan, 2020'nin intikamını 3 defa almış oldu.

GERGİNLİĞİ YÜZÜNE YANSIDI

Putin'in Erdoğan'ı beklediği anlarda gergin yüz ifadesi kameralara da yansıdı. Bekletildiği için gerildiği gözlenen Putin'in Erdoğan'ın salona girdiği anda elindeki not defterini sertçe masaya bırakması da dikkat çekti.

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Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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