Dan Bilzerian'dan çarpıcı İsrail çıkışı: Filistinlileri insandan aşağı yaratıklar gibi görüyorlar - Son Dakika
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Dan Bilzerian'dan çarpıcı İsrail çıkışı: Filistinlileri insandan aşağı yaratıklar gibi görüyorlar

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Sosyal medya fenomeni ve poker oyuncusu Dan Bilzerian, katıldığı bir televizyon programında İsrail'in vahşi yüzünü cesurca dile getirdi. Bilzerian, Filistinlilerin insandan aşağı yaratıklar gibi görüldüğünü söyledi.

13.11.2024 19:57
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Amerikalı sosyal medya fenomeni ve poker oyuncusu Dan Bilzerian,katıldığı bir televizyon programında İsrail'in vahşi yüzünü cesurca dile getirdi.

"HAMAS DİRENİŞ ÖRGÜTÜ, SİNVAR KAHRAMAN"

Hamas'ı bir "direniş örgütü" olarak nitelendiren Bilzerian, geçtiğimiz ay İsrail saldırısında öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ı da "kahraman" ilan etti.

Bilzerian, Yahudiliği "üstünlüğü ve tecavüzü teşvik eden" bir inanç olarak tanımladı ve İsrail'in de bunun bir örneği olduğunu savundu.

    "FİLİSTİNLİLERİ İNSANDAN AŞAĞI YARATIKLAR GİBİ GÖRÜYORLAR"

    Dan Bilzerian, "İnsanların kendilerini diğer insanlardan üstün görmeleri hoşuma gitmiyor. Bunu İsrail'de görüyoruz. Orada böyle davranıyorlar. Filistinlilere ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapıyorlar. Ya da onları adeta insandan aşağı yaratıklar gibi görüp öyle davranıyorlar. Bu, Talmud'larında da var. Yani, eğer bir Yahudi değilseniz aslında aşağı bir türsünüz diyor." dedi.

    Dan Bilzerian\'dan çarpıcı İsrail çıkışı: Filistinlileri insandan aşağı yaratıklar gibi görüyorlar

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    Son Dakika Dünya Dan Bilzerian'dan çarpıcı İsrail çıkışı: Filistinlileri insandan aşağı yaratıklar gibi görüyorlar - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (8)

    • Nusret Gündüz:
      Helal Olsun Dami. Çoğu Müslüman Kılıklıdan Daha Adamsın. 70 3 Yanıtla
    • Mustafa Uzun:
      Adamsın adam inşeAllah Müslüman olarak hayatına devam edersin. 51 2 Yanıtla
    • okan:
      Bunu bizde chp söyleyemez 27 17 Yanıtla
    • Yahya Sarsılmaz:
      helal olsun inşallah kardeşim ???????? iki haklı 17 2 Yanıtla
    • Sudem melis:
      Çok Yanlış Konuşuyorsun 1 12 Yanıtla
    • Ahmet Özdoğan:
      beline kuvvet aslanım:) 7 4 Yanıtla
    • Yusuf Yücel:
      Bu tüm müslümanlar için geçerli aslında. 3 1 Yanıtla
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