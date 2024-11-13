Amerikalı sosyal medya fenomeni ve poker oyuncusu Dan Bilzerian,katıldığı bir televizyon programında İsrail'in vahşi yüzünü cesurca dile getirdi.
Hamas'ı bir "direniş örgütü" olarak nitelendiren Bilzerian, geçtiğimiz ay İsrail saldırısında öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ı da "kahraman" ilan etti.
Bilzerian, Yahudiliği "üstünlüğü ve tecavüzü teşvik eden" bir inanç olarak tanımladı ve İsrail'in de bunun bir örneği olduğunu savundu.
Dan Bilzerian, "İnsanların kendilerini diğer insanlardan üstün görmeleri hoşuma gitmiyor. Bunu İsrail'de görüyoruz. Orada böyle davranıyorlar. Filistinlilere ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapıyorlar. Ya da onları adeta insandan aşağı yaratıklar gibi görüp öyle davranıyorlar. Bu, Talmud'larında da var. Yani, eğer bir Yahudi değilseniz aslında aşağı bir türsünüz diyor." dedi.
Son Dakika › Dünya › Dan Bilzerian'dan çarpıcı İsrail çıkışı: Filistinlileri insandan aşağı yaratıklar gibi görüyorlar - Son Dakika
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