Danimarka Başbakanı\'ndan Netanyahu Açıklaması

DANİMARKA Başbakanı Mette Frederiksen, "Netanyahu bir problem haline geldi" dedi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Danimarka'nın Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı koltuğuna sahip olmaya devam ettiği dönemde İsrail'e yönelik baskıların artırılmasına ilişkin çaba sarf edeceğini vurgulayan Frederiksen, İsrail'in Netanyahu olmadan daha iyi bir konumda olacağını belirtti. Frederiksen, "Netanyahu bir problem haline geldi" ifadesini kullandı.

İsrail hükümetinin ülkenin çıkarlarına aykırı davrandığını vurgulayan Frederiksen, "İsrail'e uygulanan baskıları artırmak isteyen ülkelerden biriyiz ama henüz diğer AB üyelerinin desteğini kazanamadık" dedi.

Gazze'deki son duruma ilişkin de konuşan Frederiksen, İsrail'in devam eden saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmasını, "Korkunç ve tam bir felaket" olarak değerlendirdi.

Frederiksen, Danimarka'nın İskandinav komşuları ve diğer Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararına ortak olup olmayacağına ilişkin soruya, "Hamas, gelecekteki Filistin devletinin topraklarının çoğunluğunu kontrol ettiği sürece böyle bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Danimarka Hamas'ı ödüllendirmek istemiyor" yanıtını verdi.