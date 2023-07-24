Danimarka'da Protestocu Grup Kuran'ı Ateşe Verdi

Danimarka'da bugün küçük bir protestocu grup, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin daha da bozulma riskini göze alarak, Kopenhag'daki Irak elçiliği önünde İslam'ın kutsal kitabı olan Kuran'ın bir kopyasını ateşe verdi.

"Hollandalı Vatanseverler'adını taşıyan bu grup geçtiğimiz hafta da benzer bir gösteri düzenlemiş ve olayları Facebook üzerinden canlı yayınlamıştı.

Cumartesi günü Bağdat'ta birkaç bin Iraklı, İsveç ve Danimarka'daki anti-İslam protestoları sırasında Kuran'ın yakılması veya zarar görmesi nedeniyle, İran'a yakın birçok yönetici ve silahlı grubun çağrısıyla bir araya gelerek protesto gösterisi düzenledi.