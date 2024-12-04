DANİMARKA'da 1 Ocak 2025'ten itibaren ülkedeki yabancı ülkelerin bayraklarının dalgalandırılmasını sınırlandıran yeni yasa kabul edildi.
Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yasanın Meclis'ten geçtiğini bildirdi.
Düzenlemede, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi bölgesel veya uluslararası örgütlerin yanı sıra Finlandiya, Faroe Adaları, Grönland, İzlanda, Norveç, İsveç ve Almanya bayrakları kapsam dışında tutuldu.
Son Dakika › Dünya › Danimarka'da Yabancı Bayraklarla İlgili Yeni Yasa Kabul Edildi - Son Dakika
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