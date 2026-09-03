Danimarka'da tarihi adım: Zorunlu askerler Grönland'da - Son Dakika
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Danimarka'da tarihi adım: Zorunlu askerler Grönland'da

Danimarka\'da tarihi adım: Zorunlu askerler Grönland\'da
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Amerika'nın Grönland'ı satın alma taleplerine karşılık Danimarka, ilk kez zorunlu askerlik yapan askerlerini Grönland'a gönderdi ve Arktik savunmasını güçlendirmek için milyarlarca dolarlık yatırım planlıyor.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma yönündeki ısrarlı taleplerinin ardından Danimarka, yakın tarihte ilk kez zorunlu askerlik hizmeti yapan askerlerini Grönland'a konuşlandırdı. Kopenhag, bölgedeki savunma kapasitesini güçlendirmek için milyarlarca dolarlık yatırım planlarken, askerler Arktik'in zorlu koşullarında eğitim görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik gerekçelerini öne sürerek Danimarka'ya bağlı özerk ada Grönland'ı satın alma talebini defalarca gündeme getirmiş, Kopenhag'ı Arktik bölgesinin savunmasını ihmal etmekle suçlamıştı. Danimarka ve Grönland ise bu öneriyi kesin bir dille reddetmişti.

Batı medyasında yer alan haberlere göre Danimarka da ilk kez ilk kez zorunlu askerlik hizmeti yapan askerlerini Grönland'a konuşlandırma kararı aldı. Grönland'a gönderilen askerler, Danimarka'nın genişletilmiş zorunlu askerlik programı kapsamında eğitim gören ilk grup arasında yer alıyor. Program kapsamında, ülkenin stratejik açıdan önem taşıyan ve zorlu koşullara sahip bölgelerinde görev yapabilecek askerler yetiştirilmesi hedefleniyor.

DANİMARKA, ARKTİK SAVUNMASINA MİLYARLARCA DOLAR AYIRDI

Kopenhag yönetimi, Danimarka Savunma Bakanı Jeppe Bruus Christensen'ın bölgede yıllardır yetersiz yatırım yapıldığını kabul etmesinin ardından Arktik savunmasını güçlendirmek için milyarlarca dolarlık kaynak ayırma sözü verdi.

Zorunlu askerler, aşırı soğuk hava koşullarında muharebe ve hayatta kalma konusunda eğitim verilen Arktik Dayanıklılık (Arctic Endurance) adlı Danimarka askeri tatbikatına katılıyor. Tatbikat, NATO'nun bu yıl başlattığı ve ittifakın Arktik'teki varlığını güçlendirmeyi amaçlayan Arctic Sentry misyonunun bir parçasını oluşturuyor. Misyonun, Trump'ın Grönland'a ilişkin açıklamalarının ardından NATO içindeki gerilimin azaltılmasına da katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Danimarka'da tarihi adım: Zorunlu askerler Grönland'da - Son Dakika

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