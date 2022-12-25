Danimarka istihbaratından Rusya ile ilgili nükleer silah açıklaması! Tüm ülkelere uyarıda bulundular - Son Dakika
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Danimarka istihbaratından Rusya ile ilgili nükleer silah açıklaması! Tüm ülkelere uyarıda bulundular

25.12.2022 10:10

Danimarka Savunma İstihbarat Servisi Forsvarets Efterretningstjeneste tarafından hazırlanan raporda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasının getireceği tehditler listelendi. Raporda Putin, İsveç ve Finlandiya'daki hedeflerine doğrudan nükleer silah kullanma tehditlerini artıracak" ifadesine yer verilerek dünyaya uyarıda bulunuldu.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın diğer ülkeleri nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Danimarka İstihbarat Servisi de bu soruya yanıt vermek amacıyla detaylı bir rapor hazırladı.

Raporda, Rusya'nın uzun vadeli ve kısa vadeli planları mercek altına alınırken, Rusya'nın öncelikli hedefinin NATO güçlerini Rusya sınırına yakın bölgelerden uzaklaştırmak olduğu belirtildi. İsveç ve Finlandiya'nın Rusya sınırıyla çok geniş bir sınırı paylaştığına dikkat çekilirken bu iki ülkenin NATO'ya girmek için başvuru yapmasının da Putin'in fikrini değiştirmeyeceği belirtildi.

"NÜKLEER SİLAH TEHDİTLERİNİ ARTIRACAK"

Raporda, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmak için başvuru yapması, Rusya'nın Baltık Denizi bölgesindeki kalıcı askeri varlığını güçlendirmesi anlamına gelecek" denildi. Öte yandan raporda Putin'in gelecek dönemde İsveç ve Finlandiya'ya daha sert tehditler savuracağı da öngörülüyor.

Raporda, "Putin, İsveç ve Finlandiya'daki hedeflerine doğrudan nükleer silah kullanma tehditlerini artıracak" ifadesi yer aldı.

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SON DAKİKA: Danimarka istihbaratından Rusya ile ilgili nükleer silah açıklaması! Tüm ülkelere uyarıda bulundular - Son Dakika
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