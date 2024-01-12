Danimarka, Kızıldeniz\'e firkateyn göndermeyi önerdi

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, bu sabah hükümetin Kızıldeniz'e bir firkateyn gönderilmesini önerdiğini açıkladı.

Danimarka Savunma Bakanlığı bugün Savunma Bakanı Lund Poulsen'in açıklamasına yer vererek Beyaz Saray'ın ortak açıklamasını paylaştı. Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

" Hükümet, dün gece Yemen'de Amerika öncülüğünde gerçekleştirilen eylemi destekliyor. Serbest navigasyon hayati önem taşıyor ve bu nedenle hükümet, bölgeye bir firkateyn gönderilmesi yönünde bir karar öneriyor."