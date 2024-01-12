 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Danimarka, Kızıldeniz'e firkateyn göndermeyi önerdi - Son Dakika
Üye Girişi

Danimarka, Kızıldeniz'e firkateyn göndermeyi önerdi

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, hükümetin Kızıldeniz'e bir firkateyn gönderilmesini önerdiğini açıkladı. Poulsen, Amerika öncülüğünde gerçekleştirilen eylemi desteklediklerini ve serbest navigasyonun hayati önem taşıdığını belirtti.

Danimarka, Kızıldeniz\'e firkateyn göndermeyi önerdi
12.01.2024 - 13:14,  Güncelleme: 13:16
Abone Ol

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, bu sabah hükümetin Kızıldeniz'e bir firkateyn gönderilmesini önerdiğini açıkladı.

Danimarka Savunma Bakanlığı bugün Savunma Bakanı Lund Poulsen'in açıklamasına yer vererek Beyaz Saray'ın ortak açıklamasını paylaştı. Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

" Hükümet, dün gece Yemen'de Amerika öncülüğünde gerçekleştirilen eylemi destekliyor. Serbest navigasyon hayati önem taşıyor ve bu nedenle hükümet, bölgeye bir firkateyn gönderilmesi yönünde bir karar öneriyor."

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Danimarka, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Danimarka, Kızıldeniz'e firkateyn göndermeyi önerdi - Son Dakika


13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40
Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:34
Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti

Son Dakika
13:19 Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:34 Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24 Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 13:40:43. #1.12#
SON DAKİKA: Danimarka, Kızıldeniz'e firkateyn göndermeyi önerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement