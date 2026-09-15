Danimarka Rus gemisinin helikoptere fişek attığını açıkladı, Litvanya'da İHA düşürüldü - Son Dakika
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Danimarka Rus gemisinin helikoptere fişek attığını açıkladı, Litvanya'da İHA düşürüldü

Danimarka Rus gemisinin helikoptere fişek attığını açıkladı, Litvanya\'da İHA düşürüldü
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Danimarka, Baltık Denizi'nde rutin gözetim uçuşu yapan bir helikopterine Rus savaş gemisinin iki işaret fişeği fırlattığını duyurdu ve Rusya Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Saatler sonra Litvanya hava sahasına giren bir İHA, NATO pilotları tarafından Kaunas yakınlarında düşürüldü.

Avrupa hava sahasında bir gün içinde iki ayrı gerilim yaşandı.Bunlardan ilki dün Baltık Denizi'nde, Danimarka'ya ait Gedser kasabası açıklarında gerçekleşti.Danimarka, bir Rus savaş gemisinin bölgede rutin gözetim faaliyeti yürüten bir Danimarka helikopterine iki işaret fişeği fırlattığını açıkladı.Kopenhag hükümeti Rusya Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Rusya'nın bu eylemini "pervasızlık" olarak niteledi ve amacının göz korkutmak olduğunu da ekledi.Rusya ise olayı "derinlemesine araştıracaklarını" açıklarken Danimarka helikopterlerini Rus savaş gemileri etrafında "tehlikeli manevralar" yapmakla itham etti.Danimarka ordusu konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada fişeklerden birinin helikopterin yakınından geçtiğini duyurdu.Bundan saatler sonra, ikinci olay da Baltık ülkelerinden Litvanya hava sahasında yaşandı.NATO pilotları İHA vurduLitvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, 15 Eylül'ün ilk saatlerinde ülkelerinin hava sahasına giren bir insansız hava aracının (İHA) NATO pilotları tarafından düşürüldüğünü duyurdu.Litvanyalı yetkililer, ülkenin güneyinde gerçekleşen bu olayda İHA'nın büyük olasılıkla Belarus'tan geldiğini açıkladı.

Bu, NATO savaş uçaklarının Litvanya hava sahasında bir İHA düşürdüğü ilk olay oldu.İHA, ülkenin en büyük ikinci kenti Kaunas yakınlarında düşürülürken 15 Eylül'ün ilk saatlerinde başkent Vilnius ve çevresindeki yerleşimlerde İHA alarmları çaldı.Bölgede yaşayanlara gönderilen mesajda "güvenli bir yere geçmeleri" ve tehlike geçene kadar beklemeleri çağrısı yapıldı.Rusya bu olay hakkında henüz bir yorum yapmadı.İngiltere Savunma Bakanı Wes Steering ise Litvanya ve İtalya birliklerinin hızlı ve profesyonel yaklaşımına teşekkür etti ve "NATO bir kere daha hava sahamızı korumaya hazır olduğumuzu gösterdi" dedi."NATO topraklarının her bir santimetrekaresini savunmak için 7/24 bir aradayız" diye ekledi.Litvanyalı yetkililer İHA kalıntılarının toplanarak inceleneceğini, bunun silahlı bir İHA olup olmadığının ve Litvanya'ya bilinçli olarak mı gönderildiğinin tespit edilmeye çalışılacağını da belirtti.Ukrayna'nın destekçilerinden olan Litvanya hem Rusya'yla hem de Belarus'la sınıra sahip.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Danimarka Rus gemisinin helikoptere fişek attığını açıkladı, Litvanya'da İHA düşürüldü - Son Dakika

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