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Delhi'de hava kirliliği: Hindistan'ın başkentinde, artan kirlilik nedeniyle okullar süresiz kapatıldı - Son Dakika
BBC

Delhi'de hava kirliliği: Hindistan'ın başkentinde, artan kirlilik nedeniyle okullar süresiz kapatıldı

17.11.2021 13:28
Delhi'de hava kirliliği: Hindistan'ın başkentinde, artan kirlilik nedeniyle okullar süresiz kapatıldı

Hindistan hükümeti, başkent Delhi'de artan hava kirliliği nedeniyle okulları ve üniversiteleri süresiz olarak kapattı.

Hindistan hükümeti, başkent Delhi'de artan hava kirliliği nedeniyle okulları ve üniversiteleri süresiz olarak kapattı.

Delhi'deki sis tabakası, havai fişeklerin yasaklanmasına rağmen kullanıldığı Diwali Festivali'nden bu yana ortadan kalkmadı.

Bunun üzerine Hindistan Anayasa Mahkemesi, eyalet yönetimlerini ve federal hükümeti önlem almaları yolunda uyardı.

Delhi Hava Kalitesi Yönetimi Komisyonu toplanarak yeni acil durum önlemlerini kamuoyuna açıkladı.

Kentte geçtiğimiz haftalarda bazı okullar zaten kapanmıştı. Ancak şehrin tümünde ve çevresinde yeni önlemler alındı.

İnşaatlar 21 Kasım'a kadar durduruldu, sadece istisnai olarak ulaşım ve savunmayla ilgili projelerin devam etmesine izin verildi.

11 kömür santralinin beşi çalışıyor

Delhi'de 11 kömür santralinin sadece beşi çalışıyor.

Alınan yeni önlemler uyarınca kamyonların, Delhi ve çevre bölgelere girişine izin verilmeyecek.

Ayrıca araç kullanımının yarattığı kirliliği azaltmak için şirket çalışanlarının yüzde 50 evden çalışması önerildi.

Delhi'nin havasındaki PM2.5 denilen, akciğerlere yapışan her tür küçük parçacık, seviyesi Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) güvenli olarak belirlediğinin çok daha üstünde.

Delhi'nin bazı noktalarında bu seviye Salı günü, "ciddi" olarak kabul edilen 400 ve üzerinde ölçüldü.

Hava kalitesi endeksine göre PM2.5'in sıfır ve 50 arasında olduğu durumlar "iyi" olarak değerlendirilirken 51 ve 100 arası "tatmin edici" görülüyor.

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden Delhi'deki araç ve endüstri emisyonu burayı aynı zamanda havası en kirli başkent haline getiriyor.

Hava kirliliği özellikle kış aylarında çiftçilerin anız yakmasıyla yükseliyor. Ayrıca Diwali Festivali'nde kullanılan havai fişekler de aynı döneme denk geliyor ve kirlilik seviyesini arttırıyor.

Rüzgar da düşük hızla estiği için kirliliğin aşağı çökmesini engelleyemiyor.

Hindistan'da bu sorun yalnızda Delhi'yle de sınırlı değil.

Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü'nün (EPIC) araştırmasına göre Hindistan küresel hava kirliliğinin artmasında da en büyük rolü oynayan ülkelerden biri ve bu problem her yıl bir milyondan fazla kişinin ölümüne neden oluyor.

Delhi'de hava kirliliği: Hindistan'ın başkentinde, artan kirlilik nedeniyle okullar süresiz kapatıldı
Delhi'de hava kirliliği: Hindistan'ın başkentinde, artan kirlilik nedeniyle okullar süresiz kapatıldı

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Delhi'de hava kirliliği: Hindistan'ın başkentinde, artan kirlilik nedeniyle okullar süresiz kapatıldı - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Delhi'de hava kirliliği: Hindistan'ın başkentinde, artan kirlilik nedeniyle okullar süresiz kapatıldı - Son Dakika
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