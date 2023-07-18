Delta Havayolları Uçağında Klima Arızası: Yolcular ve Kabin Görevlisi Bayıldı - Son Dakika
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Delta Havayolları Uçağında Klima Arızası: Yolcular ve Kabin Görevlisi Bayıldı

18.07.2023 23:37

ABD'de Las Vegas'tan Atlanta'ya gidecek olan Delta Havayolları uçağı pistte 4 saat bekleyince kliması çalışmayan uçakta yolcular ve kabin görevlisi bayıldı. 44 derece sıcaklıkta klimaların çalışmaması sonucu en az 5 yolcu ve 1 kabin görevlisi fenalaştı. Olayın medyada yer almasının ardından Delta Havayolları, yolculardan özür dileyerek para iadesi gerçekleştirdi ve yolcular bir sonraki gün Atlanta'ya uçtu.

ABD'de Las Vegas'tan Atlanta'ya gidecek olan Delta Havayolları uçağı pistte 4 saat bekleyince olanlar oldu. Kliması çalışmayan uçakta yolcular ve kabin görevlisi bayıldı.

4 SAAT PİSTTE BEKLEDİLER

ABD'de skandal bir olay yaşandı. Las Vegas'tan Atlanta'ya gidecek olan Delta Havayolları uçağı bir türlü kalkış yapamadı. Pistte kalkış yapmak için 4 saat bekleyen uçakta yolcular fenalaşmaya başladı.

YOLCULAR BAYILDI

44 derece sıcaklıkta klimalar da çalışmayınca en az 5 yolcu ve 1 kabin görevlisi bayıldı. Olayın medyada yer almasının ardından hava yolu şirketine tepkiler çığ gibi büyüdü.

ŞİRKET PARA İADESİ YAPTI

Delta, yolculardan özür dileyerek para iadesi gerçekleştirdi. Yolcular bir sonraki gün Atlanta'ya uçtu.

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Son Dakika Dünya Delta Havayolları Uçağında Klima Arızası: Yolcular ve Kabin Görevlisi Bayıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Delta Havayolları Uçağında Klima Arızası: Yolcular ve Kabin Görevlisi Bayıldı - Son Dakika
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