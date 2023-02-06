Deprem için ilk yardım Kardeş ülkeden! 370 kişilik ekip afet bölgesine gidiyor - Son Dakika
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Deprem için ilk yardım Kardeş ülkeden! 370 kişilik ekip afet bölgesine gidiyor

06.02.2023 10:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası uluslararası yardım alarmı verdi. Bakan Soylu'nun çağrısına ilk yanıt Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan da geldi. Azerbaycan'dan 370 kişilik arama kurtarma ekibi, AFAD ve diğer kurtarma ekiplerinin çalışmalarına katkı vermek üzere deprem bölgesine intikal ediyor.

Kahramanmaraş'ta yerel saatle 04:17'de, Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de yıkıma neden oldu.

"ULUSLARARASI YARDIMI DA İÇEREN BİR ALARMDIR"

76 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin ardından canlı yayında değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" ifadelerini kullandı.

ÇAĞRIYA İLK YANIT AZERBAYCAN'DAN

Bakan Soylu'nun çağrısına ilk yanıt ise Azerbaycan'dan geldi. Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı'nın Sivil Savunma Birlikleri hazır hale getirildi.

KURTARMA EKİBİ BÖLGEYE İNTİKAL EDİYOR

Azerbaycan'dan 370 kişilik arama kurtarma ekibi, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmalarına katkı vermek üzere deprem bölgesine intikal ediyor.

ALİYEV'DEN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev mesajında, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve kardeş Türkiye'nin birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonucu çok sayıda can kaybı ve yıkım haberi bizleri derinden üzdü.

"HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ"

Bu zor zamanda her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyor, depremin etkilerinin bir an önce ortadan kalkmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Dünya Deprem için ilk yardım Kardeş ülkeden! 370 kişilik ekip afet bölgesine gidiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deprem için ilk yardım Kardeş ülkeden! 370 kişilik ekip afet bölgesine gidiyor - Son Dakika
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