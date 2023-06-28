Depremlerden etkilenen illerde bayram namazı kılındı - Son Dakika
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Depremlerden etkilenen illerde bayram namazı kılındı

Depremlerden etkilenen illerde bayram namazı kılındı

28.06.2023 07:41

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da bayram namazı kılındı. Vatandaşlar camileri doldurarak namaz kıldı ve dua etti. Cami imamları vaazlar verdi, dualar edildi. Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle cami dışında namaz kıldı. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladığını belirtti. Malatya'da Darende ilçesindeki Somuncu Baba Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazının ardından Sakal-ı Şerif ziyaretine katıldı. Şanlıurfa'da ise Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde namaz kılındı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kilis, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da bayram namazı kılındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te Kurban Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde cami imamı namaz öncesi vaaz verdi.

Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını cami dışında kılmayı tercih etti.

Adıyaman

Adıyaman'da da çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatinde Kurban Bayramı namazı için Emir Sultan Camisi'nde bir araya geldi.

Cami içerisinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar, dinledikleri vaazın ardından edilen dualara "Amin" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA muhabirine, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladığını söyledi.

Kılınç, belediye olarak ekiplerin vatandaşa hizmet etmek için sahada olduğunu ifade etti.

Malatya

Malatya'nın Darende ilçesinde ise vatandaşlar Kurban Bayramı namazı için Somuncu Baba Camisi'ne akın etti.

Kurban Bayramı namazı için "Somuncu Baba" adıyla bilinen Şeyh Hamid-i Veli hazretlerinin türbesinin bulunduğu külliyeye gelen vatandaşlar, camiyi doldurdu.

Bayram namazında okunan hutbede, kurbanın önemi, kardeşlik ve paylaşma vurgusu yapılırken, İslam alemi için dua edildi.

Namazın ardından camideki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Tekbir ve salavatla yapılan ziyarete, cemaat yoğun ilgi gösterdi.

Bayram namazı ve Sakal-ı Şerif ziyaretinin ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşarak, külliye içerisindeki Somuncu Baba ve Hulusi Efendi'nin kabirlerinde dua etti.

Çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişinin de katıldığı namazda, vatandaşlara Hulusi Efendi Vakfı tarafından yemek ikram edildi.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da vatandaşlar bayram namazı için tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri tercih etti.

Camide yer bulamayan vatandaşlar ise avluda namaz kıldı.

Kaynak: AA
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Kurban Bayramı, Şanlıurfa, Dünya, Son Dakika

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