Der Spiegel yazdı: Almanya, İsrail'e Heron tipi 2 insansız hava aracı verecek

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Alman Der Spiegel dergisi, Almanya'nın, İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü saldırılara askeri destek sağlayacağını iddia etti.

HERON TİPİ 2 İNSANSIZ HAVA ARACI

Spiegel'de yer alan haberde, Alman Hava Kuvvetlerinin, Alman pilotların eğitimi için kullanılan Heron tipi 2 insansız hava aracını (İHA) İsrail'in kullanımına vereceği ileri sürüldü. Haberde, İsrail'in söz konusu 2 İHA'yı devam eden saldırılarda kullanıp kullanamayacağını sorduğu ve Alman hükümetinin buna yeşil ışık yaktığı belirtildi.

ALMAN PİLOTLARIN EĞİTİMİ ASKIYA ALINDI

İsrail'in bölgedeki çatışma durumu nedeniyle Alman pilotların eğitimini askıya aldığı, eğitim gören 16 pilotun Almanya'ya döneceği ifade edildi.

HEDEFLERİ 24 SAATE KADAR GÖZLEMLEYİP TAKİP EDEBİLİYOR

İHA'ların yüksek çözünürlüklü kameralarıyla hedefleri 24 saate kadar gözlemleyip takip edebildiği, SİHA'ya dönüştürülmesi durumunda da hassas füzelerle araçlar ya da daha küçük mevzileri imha edebildiği vurgulandı. Haberde, ayrıca İsrail'in sıhhi malzeme yardımı da istediği öne sürüldü.