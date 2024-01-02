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Derslerde okutulması gereken operasyon! Alev alev yanan uçaktaki 379 kişiyi tahliye ettiler - Son Dakika
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Derslerde okutulması gereken operasyon! Alev alev yanan uçaktaki 379 kişiyi tahliye ettiler

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02.01.2024 - 13:25,  Güncelleme: 13:42
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Japonya'da Haneda Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağı, pistte bekleyen bir sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı. Yolcu uçağının alev alev yandığı dakikalarda ders kitaplarında okutulması gereken bir operasyona imza atan Japon yetkililer, uçaktaki 379 yolcuyu 90 saniye içinde başarıyla tahliye etti.

Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 yolcuyu 90 saniye içinde tahliye ettiler

ÇARPIŞMA SONUCU 2 UÇAK ALEV ALDI

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Uluslararası Havalimanı'nın pistinde korkunç bir olay yaşandı. Onlarca kişinin seyahat ettiği bir yolcu uçağı, piste inişi sırasında bir sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı.

Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 yolcuyu 90 saniye içinde tahliye ettiler

DÜNYA BU OPERASYONU KONUŞUYOR

Çarpışma sonucu uçaklar alev alev yanmaya başlarken, Japon yetkililerin o dakikalarda gerçekleştirdikleri başarılı operasyon dünya gündeminde 1. sıraya yükseldi.

Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 yolcuyu 90 saniye içinde tahliye ettiler

DERS KİTAPLARINA GEÇMESİ GEREKİYOR

Alev alev yanan uçaktaki 379 yolcuyu 90 saniye içinde başarılı bir şekilde tahliye etmeyi başaran yetkililer, ders kitaplarına geçmesi gereken bir çalışmaya imza attı.

Derslerde okutulması gereken operasyon! Alev alev yanan uçaktaki 379 kişiyi tahliye ettiler
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Japonya, Tokyo, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Derslerde okutulması gereken operasyon! Alev alev yanan uçaktaki 379 kişiyi tahliye ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Derslerde okutulması gereken operasyon! Alev alev yanan uçaktaki 379 kişiyi tahliye ettiler - Son Dakika
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