İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından General Fadavi, askeri kapasitelerine ilişkin dikkat çekici bir iddiada bulundu.
Düşman unsurlara karşı uyarıda bulunan Fadavi, İran'ın su altından saniyede 100 metre hıza ulaşabilen füzelere sahip olduğunu öne sürdü. Bu hız, deniz altında alışılmışın dışındaki teknik kapasitesiyle bölgedeki askeri dengeler açısından yeni bir tartışma başlattı.
Öte yandan Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tengsiri, "İran'a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin." açıklamasını yapmıştı.
Son Dakika › Dünya › Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?