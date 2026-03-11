Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun - Son Dakika
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun

11.03.2026 21:22
İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından General Fadavi çok konuşulacak bir tehditte bulundu. Fadavi, "Düşmanlar dikkatli olsun! Su altından saniyede 100 metre hızla fırlatılabilen füzelerimiz var." dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından General Fadavi, askeri kapasitelerine ilişkin dikkat çekici bir iddiada bulundu.

"SU ALTINDAN FIRLATABİLDİĞİMİZ FÜZELERİMİZ VAR"

Düşman unsurlara karşı uyarıda bulunan Fadavi, İran'ın su altından saniyede 100 metre hıza ulaşabilen füzelere sahip olduğunu öne sürdü. Bu hız, deniz altında alışılmışın dışındaki teknik kapasitesiyle bölgedeki askeri dengeler açısından yeni bir tartışma başlattı.

İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI TEHDİDİ

Öte yandan Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tengsiri, "İran'a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin." açıklamasını yapmıştı.

Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun

