DHA ve Askanews'tan Türkiye-İtalya İş Birliği Anlaşması - Son Dakika
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DHA ve Askanews'tan Türkiye-İtalya İş Birliği Anlaşması

DHA ve Askanews\'tan Türkiye-İtalya İş Birliği Anlaşması

DEMİRÖREN Haber Ajansı ve İtalya'nın en büyük özel medya kuruluşu Askanews, Türkiye ve İtalya arasında haber paylaşımını artırmak amacıyla bir iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesini ve dostane ilişkilerin gelişmesini hedefliyor.

13.12.2024 16:08  Güncelleme: 16:09
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DEMİRÖREN Haber Ajansı ve askanews, iki haber ajansının abonelerine ve muhataplarına yönelik Türkiye ve İtalya'yı birleştiren yeni bir haber paylaşımı iş birliği anlaşması imzaladı.

Dünyanın 147 ülkesinden haber servis eden ve Türkiye'nin hemen hemen tüm medya kuruluşlarına hizmet veren DHA, global bir haber ajansı olma hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. DHA ve İtalya'nın en büyük özel medya kuruluşlarından askanews haber paylaşımı konusunda iş birliği anlaşmasına imza attı.

Bu kapsamda yürütülecek çalışmaların, Türkiye ve İtalya arasındaki dostane ilişkilerin gelişmesine katkı yapması da hedefleniyor. DHA ve askanews, iki ülkede ve ortak coğrafyada yaşanan gelişmeleri doğru ve hızlı bir şekilde abonelerine aktarmayı planlıyor. İki kurum çalışanlarının ortak haberlere imza atması, birlikte çalışmalar ortaya koyması da hedefler arasında yer alıyor. Anlaşma kapsamında, Türkiye'den ve İtalya'dan şirketlerin çalışmalarının karşılıklı duyurulması sağlanarak iki ülke ekonomilerine katkı verilmesi de planlanıyor.

Askanews Genel Müdürü Gianni Todini, İtalya'da ve Türkiye'de söz sahibi iki ajansın tecrübe paylaşımını çok kıymetli bulduğunu söyledi. Bu anlaşmanın, karşılıklı haber ve tecrübe paylaşımını içerdiğini dile getiren Todini, "Türkiye ve İtalya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler bağlamında da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu iş birliği, karşılıklı haber paylaşımıyla, iki ülke şirketleri arasında ticari faaliyetlerin güçlenmesi açısından bir referans olacaktır. İtalya ve Türkiye ilişkileri, Başbakan Giorgia Meloni'nin Ankara'ya yaptığı resmi ziyarette de teyit edildiği üzere, büyüyen ticaret, yatırımlar ve stratejik öneme sahip çeşitli sektörlerdeki iş birlikleri ile mükemmel durumdalar" İfadelerini kullandı.

DHA Genel Müdürü Cemal Coşkun da Türkiye'nin en güçlü özel haber ajansı olarak iş birliklerine önem verdiklerini söyledi. Bu çerçevede önemli bir adım attıklarını dile getiren Coşkun, "İtalya'nın en güçlü haber ajanslarından askanews ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

İki ajans arasındaki iş birliğinin önemini vurgulayan Coşkun, "Sayın askanews Genel Müdürü Gianni Todini'nin de dediği gibi, iki ülke arasında referans noktası oluşturacak medya çalışmalarına imza atmak istiyoruz. Akdeniz ve Avrupa coğrafyası için iki ülkenin dostluğu büyük anlam ifade ediyor. 2032 yılında Avrupa Şampiyonasını birlikte düzenleyeceğiz. Stratejik ortaklıklarımız ve ticaret hacmimiz artıyor. DHA olarak bu büyük iş birliğinden keyif ve mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya DHA ve Askanews'tan Türkiye-İtalya İş Birliği Anlaşması - Son Dakika

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