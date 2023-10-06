Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Son Güncelleme: 06.10.2023 19:04

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefondan görüştü. Görüşmede, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG ile beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiği belirtilirken, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonları kararlı şekilde devam edeceği iletildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Fidan, bir müttefik olarak ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle dile getirdi.

"YPG İLE ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇİN"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (6 Ekim) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Bakan Fidan, bir müttefik olarak ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken'ın dikkatine getirmiş, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini kaydetmiştir.

"ÇATIŞMASIZLIK MEKANİZMASI DA GÜNDEME GELDİ

Görüşmede, Türkiye'nin bölgede devam etmekte olan operasyonları çerçevesinde, Irak ve Suriye'de bulunan Amerikan güçleriyle aramızdaki çatışmasızlık mekanizması da gündeme gelmiş, bir Sihamızın düşürülmesi bağlamında söz konusu mekanizmanın terörle mücadelemize engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varılmıştır.

Görüşmede ayrıca, NATO genişlemesi konusu da ele alınmıştır.

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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü - Son Dakika
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