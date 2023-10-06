Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Fidan, bir müttefik olarak ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle dile getirdi.

"YPG İLE ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇİN"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (6 Ekim) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Bakan Fidan, bir müttefik olarak ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken'ın dikkatine getirmiş, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini kaydetmiştir.

"ÇATIŞMASIZLIK MEKANİZMASI DA GÜNDEME GELDİ

Görüşmede, Türkiye'nin bölgede devam etmekte olan operasyonları çerçevesinde, Irak ve Suriye'de bulunan Amerikan güçleriyle aramızdaki çatışmasızlık mekanizması da gündeme gelmiş, bir Sihamızın düşürülmesi bağlamında söz konusu mekanizmanın terörle mücadelemize engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varılmıştır.

Görüşmede ayrıca, NATO genişlemesi konusu da ele alınmıştır.