Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı Sonrası Konuştu - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı Sonrası Konuştu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde gerçekleştirilen Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Bosna ve Hırvatistan arasındaki yakın ilişkilerin bölgede kalıcı barış ve istikrar için hayati önem taşıdığına inandıklarını belirtti. Ayrıca, toplantıda bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi ve somut projelerin ele alındığını vurguladı.

29.06.2024 14:49
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, "Bosna ve Hırvatistan arasındaki yakın ilişkilerin Bosna Hersek ve bölgenin geri kalanında kalıcı barış ve istikrar için hayati önem taşıdığına inanıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubrovnik'te Hırvat mevkidaşı Gordan Grliç Radman ve Bosna-Hersekli mevkidaşı Elmedin Konakoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Bakan Fidan, "3 ülke arasındaki bağların geliştirilmesi ve bölgesel işbirliğimizin daha da ileriye götürülmesi amacıyla verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bosna ve Hırvatistan arasındaki yakın ilişkilerin Bosna Hersek ve bölgenin geri kalanında kalıcı barış ve istikrar için hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Bugün ki toplantımızda Bosna'daki son siyasi gelişmelerin yanı sıra bölgemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacağını ümit ettiğimiz somut projeler de dahil olmak üzere birçok farklı konuyu ele aldık. Bizim tutumumuz Bosna'da ve bölgedeki tüm taraflarca son derece iyi bilinmektedir. Bir kez daha Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi bilinirliğine sarsılmaz desteğimizi teyit etmek isterim.

Bosna'da devam eden bölücü söylem ve eylemlerden duyduğumuz endişeyi de bu toplantıda dile getirdim. İlerleyebilmemiz için uzlaşı ortamının yaratılmasının önemli olduğuna inanıyorum. Bosna ve Hırvatistan'da bağlantı ve altyapı projeleri konularına da değinme fırsatı bulduk. Türkiye olarak bu toplantıları daha düzenli bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz ve bölgesel olarak konulara sahip çıkmak ve işbirliğini geliştirmek için bunun önemli bir format olduğuna inanıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı Sonrası Konuştu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı Sonrası Konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı Sonrası Konuştu - Son Dakika
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