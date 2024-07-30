Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan\'ın yemin törenine katıldı

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı.

İran'da 5 Temmuz'da düzenlenen 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Mesut Pezeşkiyan için yemin töreni düzenlendi. İran İslami Şura Meclisi'nde düzenlenen törene Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

'FİDAN, TÜRKMENİSTANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ'

Yemin töreni için Tahran'da bulunan Bakan Fidan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la görüştü.