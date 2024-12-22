Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin Yeni Yönetimi ile Görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin Yeni Yönetimi ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye\'nin Yeni Yönetimi ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin yeni yönetimiyle yaptığı görüşmede, ülkede istikrar ve güvenliğin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Suriyelilerin yurtlarına dönüşü ve ekonomik kalkınma konularında destek sözü verdi.

22.12.2024 23:07  Güncelleme: 23:30
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bugün Şam'da bir araya geldiklerini belirterek, "Suriye için önceliğimiz, ülkede istikrarın ve güvenliğin temini" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye için önceliğin, ülkede istikrarın ve güvenliğin temini, terörün bertaraf edilmesi, ulusal uzlaşıya ulaşılması, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve ülkelerinden yıllardır ayrı olan Suriyelilerin yurtlarına geri dönebilmesini sağlayacak koşulların yaratılması olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güvenli, özgür, müreffeh ve bölge barışına katkıda bulunan bir Suriye'nin kurulabilmesi için her türlü katkıyı vereceğini belirten Bakan Fidan, "Bugün Şam'da, Suriye'nin yeni yönetiminin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldik. Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Türk milleti ve devleti dar gününde Suriyeli kardeşlerini yalnız bırakmadı. Bugün de Suriye halkının yanındayız. İhtiyaç duydukları her alanda desteğe hazırız.14 yıl boyunca verdikleri mücadeleye bizzat şahit olduğum Suriyeli kardeşlerimizi daha güzel günlerin beklediğine yürekten inanıyorum. Misafirperverliklerini özlemişiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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