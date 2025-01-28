Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan\'da

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi. Bakan Fidan, muhataplarına, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması konusunda Türkiye'nin görüşlerini aktaracak.