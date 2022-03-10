Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Antalya'daki zirve sonrası ilk açıklama: Diplomasiye devam! - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 15. güne girilirken Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ilk kez Antalya'da masaya oturdu.

Kritik ateşkes zirvesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, "Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda, Antalya Diplomasi Formu marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba'yla üçlü formatta görüştük. Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.